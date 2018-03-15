Criança é socorrida às pressas ao cair de caminhão em Mimoso do Sul

Um menino de sete anos ficou ferido após subir na traseira de um caminhão e cair, batendo a cabeça no chão, na tarde desta quinta-feira (15), no Centro de Mimoso do Sul, do Sul do Estado. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Apóstolo Pedro em uma viatura da polícia. Depois, foi transferido para o Hospital Infantil de Francisco de Assis, em Cachoeiro, onde permanece internado.

Criança foi socorrida para hospital de Mimoso do Sul Crédito: Beto Barbosa

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 12 horas. O motorista do caminhão do tipo munck, que possui um tipo de guindaste, não viu o menino subindo no veículo, que estava parado. Ao sair e fazer uma manobra com o caminhão, a criança acabou caindo e bateu com a cabeça no chão. Quando viu a criança, o motorista prestou socorro.

Segundo informações do hospital, o menino permanece internado, em estado grave na UTI e respira com ajuda de aparelhos.

Após atendimento em Mimoso, menino foi transferido para hospital de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Beto Barbosa