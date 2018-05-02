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Caparaó

Criança é atropelada ao descer de ônibus em São José do Calçado

Motorista diz que tentou frear, mas não conseguiu impedir o acidente

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 18:21
Fachada da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí Crédito: TV Gazeta
Um estudante foi atropelado por uma caminhonete quando atravessava a ES 484, em São José do Calçado, Região do Caparaó, na manhã desta quarta-feira (2). O menino havia acabado de descer de um ônibus escolar e ficou gravemente ferido.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu às 12h20, no distrito de Airituba. O motorista da caminhonete, de 30 anos, contou que o menino desceu do ônibus e atravessou a pista, sem olhar para os lados. Ele contou que tentou frear, mas não conseguiu evitar a batida.
Criança é atropelada ao descer de ônibus em São José do Calçado
A criança foi levada por ele até o Pronto Socorro da Santa Casa de Guaçuí. A informação da unidade é que o paciente aguarda transferência para outra unidade de traumatologia.
A Secretaria municipal de Educação informou que está dando o suporte necessário à família da vítima.
O motorista foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento.

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