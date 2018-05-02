Fachada da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí Crédito: TV Gazeta

Um estudante foi atropelado por uma caminhonete quando atravessava a ES 484, em São José do Calçado, Região do Caparaó, na manhã desta quarta-feira (2). O menino havia acabado de descer de um ônibus escolar e ficou gravemente ferido.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu às 12h20, no distrito de Airituba. O motorista da caminhonete, de 30 anos, contou que o menino desceu do ônibus e atravessou a pista, sem olhar para os lados. Ele contou que tentou frear, mas não conseguiu evitar a batida.

Your browser does not support the audio element. Criança é atropelada ao descer de ônibus em São José do Calçado

A criança foi levada por ele até o Pronto Socorro da Santa Casa de Guaçuí. A informação da unidade é que o paciente aguarda transferência para outra unidade de traumatologia.

A Secretaria municipal de Educação informou que está dando o suporte necessário à família da vítima.