Criança de Venda Nova do Imigrante morre afogada na Bahia

Condomínio em que criança se afogou Crédito: Katia Petersen/TV Santa Cruz

Um menino de 9 anos morreu após se afogar em uma piscina de um condomínio residencial do bairro Estância Biquine, em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, na manhã de domingo (12). A vítima era de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, e estava na cidade para uma comemoração familiar.

De acordo com o titular da delegacia de Teixeira de Freitas, Ricardo Amaral, o menino foi encontrado por moradores do condomínio no fundo da piscina da área de lazer. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou a levar a criança para um hospital do município, mas ela não resistiu.

Um inquérito foi aberto para investigar o caso. A equipe de plantão solicitou a perícia e estamos aguardando os laudos periciais para dar continuidade na investigação. Ainda não houve outivas dos familiares e dos responsáveis pelo local, afirmou o delegado.

A família estava no município baiano para o casamento de um parente. O corpo de Werveton Tomas Ferreira foi liberado ainda no domingo (12). O velório foi realizado nesta segunda-feira (13) em São João de Viçosa, distrito de Venda Nova, e o sepultamento, no cemitério municipal.