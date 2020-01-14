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Tragédia

Criança de Venda Nova do Imigrante morre afogada na Bahia

Menino de 9 anos estava na cidade para uma comemoração familiar. Ele foi encontrado no fundo da piscina de um condomínio residencial em Teixeira de Freitas

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 21:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 21:59
Condomínio em que criança se afogou Crédito: Katia Petersen/TV Santa Cruz
Um menino de 9 anos morreu após se afogar em uma piscina de um condomínio residencial do bairro Estância Biquine, em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, na manhã de domingo (12). A vítima era de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, e estava na cidade para uma comemoração familiar.
De acordo com o titular da delegacia de Teixeira de Freitas, Ricardo Amaral, o menino foi encontrado por moradores do condomínio no fundo da piscina da área de lazer. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou a levar a criança para um hospital do município, mas ela não resistiu.
Um inquérito foi aberto para investigar o caso. A equipe de plantão solicitou a perícia e estamos aguardando os laudos periciais para dar continuidade na investigação. Ainda não houve outivas dos familiares e dos responsáveis pelo local, afirmou o delegado.

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A família estava no município baiano para o casamento de um parente. O corpo de Werveton Tomas Ferreira foi liberado ainda no domingo (12). O velório foi realizado nesta segunda-feira (13) em São João de Viçosa, distrito de Venda Nova, e o sepultamento, no cemitério municipal.
Amigos e a comunidade em que Werveton Tomas Ferreira vivia estão abalados. O menino era atleta há dois anos do projeto Campeões do Futuro, segundo o professor Lindomar Vicente Martins. Ele era meu vizinho e meu aluno. Todas as tardes brincava de bola com os meninos aqui na rua. Na sexta mesmo veio aqui e me perguntou quando as aulas iam voltar. Todos estão muito abalados. Werveton era muito alegre, participativo, disciplinado e envolvido nas atividades, lamentou o professor.

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