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Festa especial

Criança de cinco anos escolhe 'PM' como tema de aniversário em Iúna

Dois PMs estiveram na festa de aniversário do pequeno Davi, de 5 anos, e o levaram para dar uma volta na viatura, além de o presentearem com uma miniatura do carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 15:35

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 15:35

Festa de aniversário de 5 anos é com o tema Polícia Militar, por escolha da criança, que, segundo a mãe, sonha em ser policial Crédito: Divulgação/PM
Uma festa de aniversário com o tema 'Polícia Militar' foi a escolha do pequeno Davi, de 5 anos, para a comemoração do quinto aniversário, em Pequiá, Iúna, no Sul do Estado. Para completar o cenário, dois policiais militares do 14º Batalhão fizeram uma surpresa para o menino com direito a passeio na viatura. A festa foi realizada no último sábado (17).
A mãe de Davi conta que o sonho do filho era ter uma festa com o tema 'PM' desde que ficava deslumbrado com as viaturas. O garoto só fala em ser policial, como conta a mãe, que agradeceu muito aos militares que foram à festa.
O sargento Eliseu e o soldado Borel foram os PMs que estiveram na comemoração. Tudo começou quando, em janeiro deste ano, o pai de Davi pediu se o filho poderia tirar uma foto com eles, e contou sobre o sonho da criança de ter um aniversário temático.
"Achei muito bacana, porque a escolha dele fez alusão à nossa profissão. Ficamos muito felizes em sermos reconhecidos. Por isso, o mínimo que poderíamos fazer é prestigiá-lo. Sinto-me feliz em envergar a farda da PM, e ver o reconhecimento das pessoas que valorizam nossa profissão", diz, comovido, o soldado Borel.
Os PMs presentearam Davi com uma mini viatura, e ele também teve a chance de falar na rede de rádio e ser parabenizado por outros militares em outros municípios. A festa teve docinhos com desenhos de policiais e até a uma réplica de farda para o aniversariante.

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