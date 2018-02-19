Criança de cinco anos escolhe 'PM' como tema de aniversário em Iúna

Uma festa de aniversário com o tema 'Polícia Militar' foi a escolha do pequeno Davi, de 5 anos, para a comemoração do quinto aniversário, em Pequiá, Iúna, no Sul do Estado. Para completar o cenário, dois policiais militares do 14º Batalhão fizeram uma surpresa para o menino com direito a passeio na viatura. A festa foi realizada no último sábado (17).
A mãe de Davi conta que o sonho do filho era ter uma festa com o tema 'PM' desde que ficava deslumbrado com as viaturas. O garoto só fala em ser policial, como conta a mãe, que agradeceu muito aos militares que foram à festa.
O sargento Eliseu e o soldado Borel foram os PMs que estiveram na comemoração. Tudo começou quando, em janeiro deste ano, o pai de Davi pediu se o filho poderia tirar uma foto com eles, e contou sobre o sonho da criança de ter um aniversário temático.
"Achei muito bacana, porque a escolha dele fez alusão à nossa profissão. Ficamos muito felizes em sermos reconhecidos. Por isso, o mínimo que poderíamos fazer é prestigiá-lo. Sinto-me feliz em envergar a farda da PM, e ver o reconhecimento das pessoas que valorizam nossa profissão", diz, comovido, o soldado Borel.
Os PMs presentearam Davi com uma mini viatura, e ele também teve a chance de falar na rede de rádio e ser parabenizado por outros militares em outros municípios. A festa teve docinhos com desenhos de policiais e até a uma réplica de farda para o aniversariante.