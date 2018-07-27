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Mistério

Corpo é encontrado dentro de poço no interior de Mimoso do Sul

A vítima estava de barriga para baixo e a cabeça submersa na água

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 14:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 14:45
Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES
O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado dentro de um poço na comunidade de Santo Antônio, interior de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na noite desta quinta-feira (26). Ele já estava em adiantado estado de decomposição.
De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por populares, que viram urubus sobrevoando o local, por volta das 19h. A vítima estava de barriga para baixo e a cabeça submersa na água.
O corpo foi retirado do local pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
 

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