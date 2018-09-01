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Tristeza

Corpo de policial assassinado é enterrado no Sul do Estado

A esposa, o amante dela e o atirador foram presos após confessarem o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2018 às 16:40

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 16:40

O enterro de Elias Borrete Mariano foi em Mimoso do Sul neste sábado (1º) Crédito: Reprodução
O corpo do investigador da Polícia Civil Elias Borrete Mariano, de 51 anos, foi enterrado na manhã deste sábado (1º) em Mimoso do Sul, na região Sul do Estado.
Ele foi assassinado com oito tiros
na madrugada desta sexta-feira (31) dentro de casa enquanto dormia. A esposa, o amante dela e o atirador foram presos após confessarem o crime.
O corpo de Borrete, como era conhecido, foi velado na Câmara Municipal de Muqui e por volta das 9h seguiu para Mimoso do Sul. Ex-colegas da Polícia Civil, onde atuava há sete anos, destacaram que ele era uma pessoa humilde, de caráter e um excelente profissional.
Ele sempre nos honrou com seu trabalho de companheirismo. Nós, policiais civis, estamos muito triste porque perdemos um irmão, disse o delegado Rômulo Carvalho durante o enterro.
O CRIME
O assassinato do policial chocou a região Sul do Espírito Santo. Elias Borrete Mariano de 51 anos foi morto a tiros, enquanto dormia, na madrugada desta sexta-feira (31) , no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
A dona de casa Cristiane Caldeira Burock, de 37 anos, foi presa na tarde desta sexta-feira (31), após confessar que encomendou e tramou, com a ajuda do amante, a morte do marido.
O amante de Cristiane, Giovani Gama de Oliveira, de 38 anos, e o atirador, Felipe Barbosa Santos, de 19 anos, também foram  presos.
O disparo foi feito com a própria arma de Borrete, uma pistola .40. Ao todo, segundo a polícia, foram oito tiros contra o policial. 
O superintendente de Polícia Regional Sul, o delegado Faustino Antunes Simões Filho, contou que todo o caso foi premeditado há uma semana. A esposa do policial conheceu o amante, um motorista de aplicativo, na academia. Há um mês eles começaram um relacionamento extraconjugal, e, na última semana, planejaram o crime no intuito de ficarem juntos.
No dia anterior ao assassinato, Cristiane e o amante se encontraram em um motel de Cachoeiro. Giovanni recebeu R$ 1 mil a mulher do policial. O valor foi entregue ao executor Felipe Barbosa da Silva, morador do bairro Boa Vista. Ele foi preso na cidade vizinha de Muqui, tentando fugir para o interior do município de Mimoso do Sul.
Na hora do assassinato, Elias estava junto com a mulher e a filha, de apenas cinco anos, que está sob cuidados de familiares.

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