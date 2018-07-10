Corpo de PM que morreu afogado após salvar família será enterrado no RJ

O veículo do sargento ficou submerso Crédito: Aqui Notícias / Montagem Gazeta Online

O corpo do sargento Paulo Sérgio Torquato Lepre, 45 anos, será enterrado na tarde desta terça-feira (10) em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Ele morreu afogado na tarde de domingo (08) após cair com o carro em que estava em um rio de Ibitirama, na região do Caparaó. Paulo conseguiu salvar a esposa e o filho de dois anos, mas se afogou em seguida.

As buscas pelo corpo do Sargento Paulo iniciaram logo após o acidente, mas mergulhadores só conseguiram encontrá-lo na manhã desta segunda-feira (09). O corpo foi velado no Ginásio de Esportes de Iúna, no centro da cidade, de 21h30 de segunda às 9h desta terça, quando foi encaminhado para Bom Jesus do Itabapoana, onde também será velado no Cemitério Municipal. O enterro está previsto para as 13h.

NOTA DE PESAR

No site oficial da PM foi divulgada uma nota de pesar.... É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento do sargento Paulo Sérgio Torquato Lepre. Ele faleceu após cair com seu veículo em um rio, na tarde deste domingo (08), em Ibitirama. O sargento estava com a esposa e o filho no momento do acidente. Após salvar a família ele desapareceu na água, sendo o corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (09)...A Polícia Militar externa as condolências aos familiares e amigos do policial militar.

A esposa de Paulo, uma professora de 41 anos e o filho do casal, um menino de dois anos, foram levados para o Pronto Atendimento e liberados ainda no domingo. Ela está em estado de choque.