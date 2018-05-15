55 anos

Corpo de mulher é encontrado em rio na Região do Caparaó

Ela estava desaparecida há cinco dias. O corpo foi encontrado boiando no interior de um rio em Dores do Rio Preto

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 14:30

Redação de A Gazeta

O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ
O corpo de uma mulher de 55 anos foi encontrado na manhã desta segunda-feira (14) no Rio Preto, na localidade de Cachoeiro da Usina, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. Ela estava desaparecida desde a quarta-feira da semana passada.
De acordo com a Polícia Militar, Patrocinia Maria Brinati foi encontrada por um morador que viu o seu corpo boiando no rio. A equipe do Corpo de Bombeiros e da perícia estiveram no local para realizar o resgate.
O corpo de Patrocinia foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.
