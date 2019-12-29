Corpo de jovem é encontrado em lagoa de Iriri

A Polícia Militar foi acionada na manhã deste domingo (29), por volta das 07h, após o corpo de um homem ser encontrado por populares boiando na Lagoa de Tapera, bem próximo à praia da Areia Preta, no balneário de Iriri, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo.
O corpo é de Lucas Pereira Victor, de 24 anos e, segundo as informações passadas pela família para a polícia, ele tinha um quadro de epilepsia e estava desaparecido havia dois dias. O reconhecimento do jovem foi feito pela família no mesmo local onde foi encontrado.
De acordo com a Polícia Militar, o corpo não estava em avançado estado de decomposição e, em análise superficial, não apresentava sinais de violência, o que faz levantar a suspeita de afogamento, mas a causa da morte ainda não foi confirmada.
O Corpo de Bombeiros também esteve no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo de Lucas foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.