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Estava desaparecido

Corpo de jovem é encontrado em lagoa de Iriri

A causa da morte ainda não foi confirmada; a suspeita é de afogamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 15:31

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 15:31

Corpo de jovem é encontrado em lagoa de Iriri Crédito: Luciana Máximo - Espírito Santo Notícias
Polícia Militar foi acionada na manhã deste domingo (29), por volta das 07h, após o corpo de um homem ser encontrado por populares boiando na Lagoa de Tapera, bem próximo à praia da Areia Preta, no balneário de Iriri, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo.
O corpo é de Lucas Pereira Victor, de 24 anos e, segundo as informações passadas pela família para a polícia, ele tinha um quadro de epilepsia e estava desaparecido havia dois dias. O reconhecimento do jovem foi feito pela família no mesmo local onde foi encontrado.
De acordo com a Polícia Militar, o corpo não estava em avançado estado de decomposição e, em análise superficial, não apresentava sinais de violência, o que faz levantar a suspeita de afogamento, mas a causa da morte ainda não foi confirmada.
O Corpo de Bombeiros também esteve no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo de Lucas foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Corpo de jovem é encontrado em lagoa de Iriri Crédito: Luciana Máximo - Espírito Santo Notícias

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