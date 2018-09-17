Corpo de idoso é encontrado dentro de matagal em Piúma

O corpo de um idoso de 70 anos foi encontrado na tarde deste domingo (16) no meio de um matagal no bairro Piuminas, em Piúma, no Litoral Sul. Ele estava desaparecido há uma semana. A causa da morte ainda é desconhecida.
O corpo de Gilson Rodrigues Arariba foi encontrado por volta das 14h por um autônomo de 42 anos, que preferiu não se identificar. "Tenho um terreno perto e vi urubus quando estava indo pra lá. Na volta fui olhar, achei o corpo de bruços, tomei o susto, e acionei a polícia, contou.
Apesar da polícia ainda não confirmar a identidade do corpo, pois estava em avançado estado de decomposição, familiares estiveram no local e reconheceram Gilson por causa da roupa. A cunhada de Gilson, a dona de casa Silvia Cristina Peçanha dos Santos Arariba, de 47 anos, contou que ele tinha problemas de visão.
Gilson tem problema de visão. Não enxergava e nem ouvia muito bem. Ele foi visto saindo de casa na tarde da última de segunda-feira (10) e tentamos ligar para o celular dele, mas estava desligado. O corpo de Gilson foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e será realizado um exame de DNA.
A Polícia Civil investiga o caso. Por meio de nota, informou que o caso segue sob investigação da Polícia Civil e, até o momento, ninguém foi detido. Outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração.