Corpo de idoso é encontrado dentro de matagal em Piúma

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arquivo-GZ

O corpo de um idoso de 70 anos foi encontrado na tarde deste domingo (16) no meio de um matagal no bairro Piuminas, em Piúma , no Litoral Sul. Ele estava desaparecido há uma semana. A causa da morte ainda é desconhecida.

O corpo de Gilson Rodrigues Arariba foi encontrado por volta das 14h por um autônomo de 42 anos, que preferiu não se identificar. "Tenho um terreno perto e vi urubus quando estava indo pra lá. Na volta fui olhar, achei o corpo de bruços, tomei o susto, e acionei a polícia, contou.

Apesar da polícia ainda não confirmar a identidade do corpo, pois estava em avançado estado de decomposição, familiares estiveram no local e reconheceram Gilson por causa da roupa. A cunhada de Gilson, a dona de casa Silvia Cristina Peçanha dos Santos Arariba, de 47 anos, contou que ele tinha problemas de visão.

Gilson tem problema de visão. Não enxergava e nem ouvia muito bem. Ele foi visto saindo de casa na tarde da última de segunda-feira (10) e tentamos ligar para o celular dele, mas estava desligado. O corpo de Gilson foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e será realizado um exame de DNA.