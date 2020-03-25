Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Coronavírus no ES: Marataízes terá pontos de bloqueio nas rodovias
Barreiras

Coronavírus no ES: Marataízes terá pontos de bloqueio nas rodovias

Município terá dois pontos de bloqueio instalados a partir desta quinta-feira (26) para tentar conter a transmissão pelo novo coronavírus: na Rodovia do Sol (ES-060), no Pontal, e o outro no trevo da rodovia Safra x Marataízes (ES-490)

Publicado em 25 de Março de 2020 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 18:54
Praia de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo
Praia de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Gustavo Ribeiro
A Prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Estado, terá dois pontos de bloqueio instalados a partir desta quinta-feira (26), para tentar conter a transmissão pelo novo coronavírus. A intenção, segundo a prefeitura, é reduzir ao máximo a circulação de pessoas e veículos de fora do município durante o período de estado de calamidade.
De acordo com o município, mesmo com o pedido das autoridades para as pessoas evitarem sair de casa, somente no último domingo o sistema de monitoramento por câmeras da Secretaria de Defesa Social contabilizou cerca de 1,7 mil veículos de fora circulando em Marataízes.

Veja Também

ONU lança apelo global de US$ 2 bilhões para ajudar países vulneráveis

Quarentena: livros capixabas premiados em editais estão disponíveis gratuitamente

Marataízes proíbe permanência de pessoas em praias e praças

Um dos pontos de bloqueio estará localizado na Rodovia do Sol (ES-060), no Pontal, e o outro no trevo da rodovia Safra x Marataízes (ES-490), na chegada da cidade. As medidas atendem um decreto que estabeleceu, por prazo indeterminado, Estado de Calamidade Pública em todo o município. A Guarda Civil Municipal (GCM) irá atuar nos pontos, pedindo a identificação das pessoas. 
Segundo o secretário de Defesa Social, Anderson Gouveia, em cada ponto de bloqueio haverá no mínimo quatro guardas municipais das 6h às 22h. Desse horário até às 6h, as viaturas operacionais estarão nos dois pontos de plantão para atender o decreto.
Até o momento, foram notificados quatro casos suspeitos em Marataízes, segundo a prefeitura, dos quais três deram resultado negativo para Covid-19 e um foi excluído por não se enquadrar nos critérios do Ministério da Saúde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados