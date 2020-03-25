Coronavírus no ES: Marataízes terá pontos de bloqueio nas rodovias

Praia de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Gustavo Ribeiro

A Prefeitura de Marataízes , no Litoral Sul do Estado, terá dois pontos de bloqueio instalados a partir desta quinta-feira (26), para tentar conter a transmissão pelo novo coronavírus . A intenção, segundo a prefeitura, é reduzir ao máximo a circulação de pessoas e veículos de fora do município durante o período de estado de calamidade.

De acordo com o município, mesmo com o pedido das autoridades para as pessoas evitarem sair de casa, somente no último domingo o sistema de monitoramento por câmeras da Secretaria de Defesa Social contabilizou cerca de 1,7 mil veículos de fora circulando em Marataízes.

Um dos pontos de bloqueio estará localizado na Rodovia do Sol (ES-060), no Pontal, e o outro no trevo da rodovia Safra x Marataízes (ES-490), na chegada da cidade. As medidas atendem um decreto que estabeleceu, por prazo indeterminado, Estado de Calamidade Pública em todo o município. A Guarda Civil Municipal (GCM) irá atuar nos pontos, pedindo a identificação das pessoas.

Segundo o secretário de Defesa Social, Anderson Gouveia, em cada ponto de bloqueio haverá no mínimo quatro guardas municipais das 6h às 22h. Desse horário até às 6h, as viaturas operacionais estarão nos dois pontos de plantão para atender o decreto.