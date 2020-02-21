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Guaçuí

Coordenadora de escola é agredida por mãe de aluno no Sul do ES

A suspensão de um grupo de alunos aconteceu depois que eles levaram pó de rapé para o colégio

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 13:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 13:20
Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar
Uma coordenadora da escola Professora Elvira Bruzzi, em São Pedro de Rates, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, foi agredida nesta quinta-feira (20), por uma mãe de aluno durante uma conversa sobre a suspensão de um grupo de nove estudantes do Ensino Fundamental.
A Prefeitura de Guaçuí explicou que nove alunos, de séries entre o sexto e nono ano, levaram pó de rapé  tipo de fumo torrado, usado para cheirar  para a escola e ficaram brincando de cheirar. Os estudantes diziam que seria outra droga. Eles foram levados para a diretoria da escola e receberam uma suspensão com um bilhete direcionado aos pais, agendando uma reunião para o próximo dia 27.
Ainda segundo a prefeitura, no mesmo dia (20) alguns pais procuraram a escola e uma das mães discutiu com a coordenadora e a agrediu acertando o rosto da servidora pública, que teve ferimentos leves, como arranhões e marcas vermelhas.

POLÍCIAS

A Polícia Militar foi acionada e mãe que teria feito a agressão não foi localizada. A vítima, que tem 43 anos, registrou um boletim na Delegacia de Guaçuí . A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação conversou com os servidores da escola, que manteve a suspensão dos alunos e a reunião para o dia 27.

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