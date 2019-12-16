Contratações no comércio devem aumentar em 15% no litoral Sul do ES

Contratações no comércio do Litoral Sul aumentam em 15% para Natal e verão Crédito: TV Gazeta Sul

O movimento de Natal no comércio exige que muitas lojas aumentem o número de funcionários para atender a demanda da data. No caso de cidades litorâneas, essa necessidade pode ser ampliada durante todo o verão, quando também cresce a quantidade de pessoas circulando pelas lojas.

O diretor da CDL, Israel Guariento, explicou que as contratações costumam acontecer em novembro e dezembro já pensando no movimento até o carnaval. Nós temos a demanda local, que é dos clientes de dezembro para o Natal, mas temos também a demanda de janeiro e fevereiro, incluindo o carnaval. Então, a maioria das lojas, além de contratar em novembro para o Natal, continuam com os funcionários ou contratam ainda mais em dezembro, esperando janeiro e fevereiro, quando também aumentam as vendas", afirma.

AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Em uma loja, o número de funcionários quase que dobrou para a alta temporada. Durante o ano, seis pessoas trabalharam no estabelecimento, agora, já são 11, podendo aumentar ainda mais se houver necessidade. Tem o Natal, o ano novo e depois vem o verão, quando a cidade aquece com o turismo e aquece as vendas também, afirma o gerente Edson Moreira.

O gerente de outra loja, Danilo Cruz, falou que já contrataram 18 pessoas para atender a demanda do Natal e do verão. A nossa expectativa é que o movimento melhore e o número de clientes aumente em 10%".

NOVO EMPREGO

Uma das recém-contratas, Amanda Marvila, comemora o novo trabalho. Já estava desempregada há uns cinco meses e estava precisando, porque eu moro sozinha e pago aluguel. Precisava muito e graças a Deus, eu consegui", comemora.

O gerente Edson completa ainda que quem se destacar nesse período pode permanecer contratado, mesmo após o término do verão. As pessoas que executam um bom trabalho, a gente faz uma avaliação, podendo ficar até com mais gente na loja, completou Edson.

Ariana Fernandes, que também aproveitou a chance de voltar ao mercado de trabalho de forma temporária, está trabalhando para uma possível efetivação na loja. A estratégia é se dedicar aqui, ter um bom desempenho para a loja e conseguir uma vaga para o ano todo.