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Festa

Confira as atrações do carnaval 2018 de Cachoeiro

A programação segue na cidade até a próxima terça (13)A programação segue na cidade até a próxima terça (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 19:52

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 19:52

O parque de exposição recebe maior parte da programação Crédito: Divulgação - Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Cinco dias de programação, com dez shows musicais e muitas outras atrações, tudo com acesso gratuito. Assim vai ser o carnaval de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado a partir desta sexta-feira (9).
O Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, do bairro Aeroporto, receberá a maior parte das atividades. No local foi montada uma estrutura para garantir segurança e conforto aos foliões, que poderão se divertir em área coberta, em um ambiente que lembrará os bailes de carnaval.
A abertura nesta sexta está marcada para as 19h, com o concurso de marchinhas Raul Sampaio Cocco (artista homenageado nesta quinta edição do prêmio). Serão, no total, 12 canções concorrentes. Para defendê-las, seus intérpretes vão contar com base instrumental da banda Kê Swing Bom. Na sequência, haverá as escolhas do Rei Momo e da Rainha, com show do Bloco Bleque.
No sábado (10), a agenda acontece no mesmo local, a partir das 20h, com o concurso de fantasia de luxo e originalidade e, depois, apresentações musicais das bandas Agitaê e KS10. Já no domingo (11), as crianças poderão se divertir na Praça de Fátima, às 18h, com a Orquestra Carnavalesca Choro S/A. Mais tarde, às 20h, na exposição, terá shows de Rogério Aço Doce e, logo após, Fernanda Fontes.
Também no Aeroporto, na segunda (12), as atrações serão as bandas Tomaê (às 20h) e Abadart (às 22h).  "Preparamos essa festa com todo carinho e cuidado para que as famílias que ficarão em Cachoeiro durante o carnaval e mesmo as pessoas que visitarem a cidade nesse período, possam ter uma opção de qualidade para curtir a folia", destaca a secretária de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.
No encerramento da folia, na terça (13), haverá matinê infantil na Praça de Fátima, às 18h, com Orquestra Carnavalesca Choro S/A; e à noite, no parque, os show das bandas MC6, às 19h, e Bartucada Diamantina, às 22h.
 

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