Comunidades de Anchieta estão há dois dias sem energia elétrica

Comunidades de Anchieta estão há quase 48 horas sem energia Crédito: Internauta

Depois da grande quantidade de chuva que atingiu o município de Anchieta , no litoral Sul do Espírito Santo , nos primeiros dias de março, algumas comunidades estão sofrendo com a falta do fornecimento de energia elétrica. Entre domingo (1º) e segunda-feira (2), o município atingiu 292.4 mm de acumulado de chuvas.

Só na comunidade de Limeira, cerca de 1,2 mil moradores estão sem energia elétrica. No bairro Nova Esperança, a Carolina Justo contou que o fornecimento foi interrompido aproximadamente às 19h do domingo (1º) e ainda não foi restabelecido.

Estamos desde o dia 1º sem energia em todas as residências do bairro, perdendo alimentos da geladeira e sem possibilidade de usar eletrodomésticos. Já fizemos vários protocolos para solicitar o serviço da empresa responsável pela energia, afirma.

PROTESTO

Comunidades de Anchieta estão há quase 48 horas sem energia Crédito: Internauta

Na manhã desta terça-feira, alguns moradores fecharam a Avenida Hugo Gomes dos Santos, no bairro Nova Esperança, e colocaram fogo em pneus em forma de protesto pela falta de energia há dois dias.

A Jocaff Adriana disse que os prejuízos pela falta de energia não são poucos. Vários moradores de Anchieta estão sofrendo por falta de energia elétrica e vários contatos foram feitos, mas a empresa sempre tem as mesmas respostas. Os prejuízos por aqui são muitos, com aparelhos eletrônicos danificados e várias mercadorias de freezer e geladeira estragando. Absurdo o que vivemos nestes últimos dias", desabafa.

EDP

A empresa EDP, responsável pelo fornecimento de energia informou, por meio de nota, que em razão dos fortes temporais que atingiram a Região Sul o Espírito Santo, desde o último domingo (1) foi registrado aumento do número de ocorrências com interrupção no fornecimento de energia e 98% dos incidentes já foram normalizados.

Ainda segundo a EDP, nesta terça-feira (3), mais de 250 colaboradores estão trabalhando em campo para normalizar cerca de 570 ordens de serviços e que em grande parte das ocorrências, os acessos estão restritos ou bloqueados. "Parte do trabalho em campo é realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos. O tempo para normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema elétrico", diz a nota.