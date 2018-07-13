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Insegurança

Comércios são alvos de bandidos em bairro de Cachoeiro

Em um dos crimes, o bandido foi tão ousado que pegou um compressor, que estava exposto na calçada, e saiu arrastando pelas ruas do bairro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 14:25

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 14:25

Uma loja e um bar foram alvos de bandidos esta semana na Avenida Alan Kardec, no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Em um dos crimes, o bandido foi tão ousado que pegou um compressor, que estava exposto na calçada, e saiu arrastando pelas ruas do bairro. 
A comerciante Crisciam Duarte Faccin, de 42 anos, contou que o compressor de ar, avaliado em R$ 680,00, ficava exposto na calçada e foi furtado por volta de 11h30 desta quinta-feira (12). A loja vende materiais de segurança, máquinas e ferramentas.
Nós só sentimos falta do compressor quando os funcionários foram pegar para guardar e fechar a loja no final da tarde. Conseguiram reconhecer o ladrão, mas ele não foi localizado. A gente se sente desprotegido, não tenho outra palavra. Eles tem certeza da impunidade. Não vai acontecer nada com ele e ele ainda vai achar quem vai comprar o produto. Agora não tem mais mercadoria exposta do lado de fora, contou.
O bar da comerciante Jaqueline Resende de Oliveira, de 38 anos, que fica ao lado da loja furtada, também foi arrombado esta semana. O ladrão danificou a porta e conseguiu entrar no estabelecimento na madrugada da última terça-feira (10).
Ele levou toda a gaveta com moedas, deveria ter uns R$ 200,00. Ele também tentou levar a televisão, mas não conseguiu. Ninguém viu nada. As filmagens da empresa do lado registraram ele passando às 4h da madrugada com a gaveta na mão e uma sacola.
Os dois casos foram registrados boletim de ocorrência e os crimes serão investigados pela Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio.
POLICIAMENTO
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, conta com policiamento diuturnamente, por meio de viaturas. O comando do 9º batalhão ressalta que toda ocorrência deve ser registrada para que a PM tenha conhecimento dos pontos mais sensíveis da região, e lembra que está sempre à disposição da comunidade para conversar sobre as ações de policiamento que são desenvolvidas na região e adequá-las, caso necessário.
As denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos.
Comércios são alvos de bandidos em bairro de Cachoeiro
 

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