Começar devagar e acreditar, diz empresário no 1º dia de churrasquinho no ES

Tradicional churrascaria de Cachoeiro recomeça o negócio, nesta terça-feira (11), depois de avaliar um prejuízo de R$ 300 mil e demitir mais de 20 funcionários Crédito: TV Gazeta Sul

O negócio, que foi retomado de forma reduzida, se limitou ao atendimento na calçada, com um cardápio menor, mas com muita esperança de que tudo seja restabelecido. Foram momentos angustiantes. Ver tudo que foi construindo há 25 anos indo por água abaixo... Mas vamos recuperar. Num prazo de 60 dias a casa vai estar pronta para atender novamente a todos, com mais força e muito mais bonita, afirmou José.

Durante a reforma do estabelecimento, o atendimento será na calçada Crédito: TV Gazeta Sul

Dentro da churrascaria, a água que atingiu dois metros de altura, causou vários danos. Durante a reforma do estabelecimento, o atendimento na calçada será com mesas e cadeiras. A venda de espetinho será com algumas guarnições e pequenas porções que não demandam grande mão de obra.

Quem compareceu, comemorou a volta do atendimento e garante que continuará prestigiando o comércio local. Eu sinto feliz de estar aqui participando da reabertura e pretendo está aqui mais vezes, disse Romildo de Oliveira.