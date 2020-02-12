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Depois da chuva

Começar devagar e acreditar, diz empresário no 1º dia de churrasquinho no ES

José de Oliveira Rodrigues perdeu a churrascaria na enchente e recomeçou o negócio reduzido nesta terça-feira (11)

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 13:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 13:35
Tradicional churrascaria de Cachoeiro recomeça o negócio, nesta terça-feira (11), depois de avaliar um prejuízo de R$ 300 mil e demitir mais de 20 funcionários Crédito: TV Gazeta Sul
Levantar a cabeça, começar devagar e acreditar. Assim que o empresário José de Oliveira Rodrigues, dono de uma tradicional churrascaria, recomeçou o negócio, nesta terça-feira (11), depois de avaliar um prejuízo de R$ 300 mil e demitir mais de 20 funcionários devido à enchente que atingiu Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no último dia 25.
O negócio, que foi retomado de forma reduzida, se limitou ao atendimento na calçada, com um cardápio menor, mas com muita esperança de que tudo seja restabelecido. Foram momentos angustiantes. Ver tudo que foi construindo há 25 anos indo por água abaixo... Mas vamos recuperar. Num prazo de 60 dias a casa vai estar pronta para atender novamente a todos, com mais força e muito mais bonita, afirmou José.
Durante a reforma do estabelecimento, o atendimento será na calçada Crédito: TV Gazeta Sul
Dentro da churrascaria, a água que atingiu dois metros de altura, causou vários danos. Durante a reforma do estabelecimento, o atendimento na calçada será com mesas e cadeiras. A venda de espetinho será com algumas guarnições e pequenas porções que não demandam grande mão de obra.
Quem compareceu, comemorou a volta do atendimento e garante que continuará prestigiando o comércio local. Eu sinto feliz de estar aqui participando da reabertura e pretendo está aqui mais vezes, disse Romildo de Oliveira.
Em Cachoeiro, mais de 550 comerciantes foram afetados pela enchente. Para o empresário, o melhor caminho é continuar acreditando e trabalhar pela cidade. Vamos trabalhar para reconstruir a cidade. Levantar a cabeça, começar devagar e acreditar. É aqui que nós vivemos, é uma cidade de pessoas boas e Cachoeiro precisa do comércio local", afirmou. 

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