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Greve dos caminhoneiros

Comboio desiste de buscar gasolina pra abastecer Sul do ES

O combustível seria levado aos municípios de Apiacá, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Presidente Kennedy

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 21:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 21:06
Eles estavam parados no ponto de manifestação da Safra Crédito: Rael Sérgio das Neves
Quatro caminhões-tanque que iriam à Grande Vitória buscar combustível para abastecer postos de cidades do Sul do Estado desistiram de seguir a viagem. O comboio estava escoltado e seguia pela Rodovia do Sol. O combustível seria levado para os municípios de Apiacá, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Presidente Kennedy.
Tinham passado do ponto de retenção e seguiriam pelo litoral, mas eles desistiram e retornaram para a Safra, contou o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Heron Ramon.
> Carretas escoltadas pela PM são interceptadas por caminhoneiros no ES
Questionado se a PM  não poderia fazer algo pra evitar a desistência dos caminhoneiros, o coronel disse que não poderia obrigá-los. "Esse decreto é para que ninguém faça a retenção, mas já que ele não quer viajar ninguém pode obrigá-los, explicou. 
No último domingo (27), caminhões-tanque foram liberados para abastecerem postos de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Anchieta, Iconha e Alfredo Chaves.

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