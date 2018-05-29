Comboio desiste de buscar gasolina pra abastecer Sul do ES

Quatro caminhões-tanque que iriam à Grande Vitória buscar combustível para abastecer postos de cidades do Sul do Estado desistiram de seguir a viagem. O comboio estava escoltado e seguia pela Rodovia do Sol. O combustível seria levado para os municípios de Apiacá, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Presidente Kennedy.