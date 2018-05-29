Comboio desiste de buscar gasolina pra abastecer Sul do ES

Quatro caminhões-tanque que iriam à Grande Vitória buscar combustível para abastecer postos de cidades do Sul do Estado desistiram de seguir a viagem. O comboio estava escoltado e seguia pela Rodovia do Sol. O combustível seria levado para os municípios de Apiacá, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Presidente Kennedy.
Tinham passado do ponto de retenção e seguiriam pelo litoral, mas eles desistiram e retornaram para a Safra, contou o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Heron Ramon.
Questionado se a PM não poderia fazer algo pra evitar a desistência dos caminhoneiros, o coronel disse que não poderia obrigá-los. "Esse decreto é para que ninguém faça a retenção, mas já que ele não quer viajar ninguém pode obrigá-los, explicou.
No último domingo (27), caminhões-tanque foram liberados para abastecerem postos de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Anchieta, Iconha e Alfredo Chaves.