Com filtros quebrados, prefeitura no ES dá água mineral em escolas

A prefeitura de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, está fazendo o abastecimento das escolas municipais com água mineral. Os gestores das unidades estariam pedindo que os alunos levem a água de casa para beber, pois os filtros estão com defeito desde o retorno do ano letivo.

O assunto foi destaque na coluna Victor Hugo, de A Gazeta, nesta terça-feira (06). De acordo com as notas publicadas pelo jornalista Leonel Ximenes, além dos filtros quebrados, as escolas do município também estão sem água mineral para alunos, funcionários e professores desde quando recomeçaram as aulas, no dia 5 de fevereiro.

Por conta disso, os diretores estariam pedindo que todos levassem água mineral de casa, mas muitos alunos, sem recursos, estão bebendo água das torneiras de pias.

OUTRO LADO

A prefeitura de Prefeitura de Presidente Kennedy negou que esteja faltando água potável nas escolas. Por nota, a Secretaria de Educação disse que o município está fornecendo água mineral em galões de 20 litros para as unidades de ensino, na medida de suas necessidades.

O município afirmou ainda que nos locais onde há necessidade, os bebedouros serão trocados. Enquanto isso, o fornecimento será feito por galões de água mineral, o que tem sido suficiente, segundo informa o município.