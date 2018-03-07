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Abastecimento

Com filtros quebrados, prefeitura no ES dá água mineral em escolas

Filtros estão com defeito desde o retorno do ano letivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 21:09

Publicado em 06 de Março de 2018 às 21:09

A prefeitura de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, está fazendo o abastecimento das escolas municipais com água mineral. Os gestores das unidades estariam pedindo que os alunos levem a água de casa para beber, pois os filtros estão com defeito desde o retorno do ano letivo.
O assunto foi destaque na coluna Victor Hugo, de A Gazeta, nesta terça-feira (06). De acordo com as notas publicadas pelo jornalista Leonel Ximenes, além dos filtros quebrados, as escolas do município também estão sem água mineral para alunos, funcionários e professores desde quando recomeçaram as aulas, no dia 5 de fevereiro.
Por conta disso, os diretores estariam pedindo que todos levassem água mineral de casa, mas muitos alunos, sem recursos, estão bebendo água das torneiras de pias.
OUTRO LADO
A prefeitura de Prefeitura de Presidente Kennedy negou que esteja faltando água potável nas escolas. Por nota, a Secretaria de Educação disse que o município está fornecendo água mineral em galões de 20 litros para as unidades de ensino, na medida de suas necessidades.
O município afirmou ainda que nos locais onde há necessidade, os bebedouros serão trocados. Enquanto isso, o fornecimento será feito por galões de água mineral, o que tem sido suficiente, segundo informa o município.
 

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