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Atingido por caminhão

Cliente morre após acidente em loja de material de construção em Castelo

Ele foi atingido por um caminhão no depósito

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 08:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 08:26
Polícia Militar confirmou a morte Crédito: Reprodução Polícia Militar
Um homem, de 68 anos, morreu após ser atingido por um caminhão, dentro de um depósito de uma loja de material de construção, nesta terça-feira (20), no bairro Esplanada, em Castelo, no Sul do Estado.
Segundo o proprietário da loja, o homem é cliente e vizinho do estabelecimento, e teria entrado no depósito, sem antes passar pela loja. No local, um caminhão que estava dando ré, não avistou o homem, e acabou atingindo.
O cliente, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos antes de chegar ao hospital. O proprietário disse ainda, que chegou a chamar o filho dele, que também mora próximo a loja, para acompanhar o caso.
Cliente morre após acidente em loja de material de construção em Castelo
Ele também ressaltou que não sabe o que o cliente foi fazer no local e que irá entregar as imagens das câmeras de videomonitoramento a polícia. A Polícia Militar esteve na loja e registrou o fato.
De acordo com o delegado de Polícia Civil Marcelo Meurer, que está acompanhando o caso, foi instaurado um inquérito, que será finalizado em 30 dias. O motorista do caminhão prestou depoimento e foi liberado.

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