Um homem, de 68 anos, morreu após ser atingido por um caminhão, dentro de um depósito de uma loja de material de construção, nesta terça-feira (20), no bairro Esplanada, em Castelo, no Sul do Estado.
Segundo o proprietário da loja, o homem é cliente e vizinho do estabelecimento, e teria entrado no depósito, sem antes passar pela loja. No local, um caminhão que estava dando ré, não avistou o homem, e acabou atingindo.
O cliente, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos antes de chegar ao hospital. O proprietário disse ainda, que chegou a chamar o filho dele, que também mora próximo a loja, para acompanhar o caso.
Cliente morre após acidente em loja de material de construção em Castelo
Ele também ressaltou que não sabe o que o cliente foi fazer no local e que irá entregar as imagens das câmeras de videomonitoramento a polícia. A Polícia Militar esteve na loja e registrou o fato.
De acordo com o delegado de Polícia Civil Marcelo Meurer, que está acompanhando o caso, foi instaurado um inquérito, que será finalizado em 30 dias. O motorista do caminhão prestou depoimento e foi liberado.