Cidades do Sul do Estado ficam alagadas após fortes chuvas

mas a BR 101, que corta os dois municípios foi interditada no KM 393, após uma queda de barreira, e no KM 377 após o rio transbordar. Em Iconha, a pista foi liberada às 14h30. Em Anchieta uma ponte entre Olivania e Duas Barras foi levada pela correnteza e duas famílias estão desalojadas. As ruas de Rio Novo do Sul e de Iconha estão alagadas por causa das fortes chuvas que caíram na manhã deste sábado (17). Ainda não há informações de quantas famílias estão desabrigadas/desalojadas,Em Iconha, a pista foi liberada às 14h30. Em Anchieta uma ponte entre Olivania e Duas Barras foi levada pela correnteza e duas famílias estão desalojadas.

A assistente administrativa Fabiane Fanazário, de 33 anos, estava em Cachoeiro de Itapemirim e disse que, desde que chegou em Rio Novo do Sul, a situação começou a se agravar. "Não para de chover e está tudo alagado. Moro no terceiro andar, em uma rua de descida, e aqui não tem água, mas, nas casas da rua de baixo, a água já esta chegando na cintura. Na igreja matriz, a água já esta passando por cima da ponte, contou.

Em Cachoeiro de Itapemirim, duas famílias tiveram suas casas atingidas após o rompimento de uma galeria no bairro União. Parte da Rodovia Cachoeiro x Safra também ficou alagada, mas o transito não foi prejudicado na região.

A Defesa Civil de Iconha informa que alguns bairros da cidade foram alagados e famílias foram retiradas de suas casa,s devido a forte chuva que chegou ao Estado, neste sábado. No interior do município, uma localidade foi isolada. O Corpo de Bombeiros segue para o local.

Em Anchieta, de acordo com a Defesa Civil, uma ponte entre Olivania e Duas Barras foi levada pela correnteza isolando a comunidade de Olivania, onde duas famílias estão desalojadas.