Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência no Trânsito

Ciclista morre após ser atropelado por carreta em Cachoeiro

A vítima ainda não foi identificada. Acidente aconteceu na Rodovia ES 482, na altura da localidade de Coutinho

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 16:42
Copo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES
Um homem, que ainda não foi identificado, morreu após ser atropelado na noite desta segunda-feira (23) na Rodovia ES 482, na altura da localidade de Coutinho, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele estava sem documentos no momento do acidente.
O motorista da carreta, de 50 anos, contou para a Polícia Militar que seguia sentido Alegre x Cachoeiro e, ao fazer uma curva, próximo a uma empresa de beneficiamento de mármore e granito, se deparou com o ciclista que seguia no mesmo sentido e no centro da pista. Ele disse que não conseguiu desviar e atingiu a vítima.
O motorista da carreta foi levado para a 7ª delegacia regional para ser ouvido e foi liberado após prestar depoimento. O corpo do cilista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e ainda não foi identificado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados