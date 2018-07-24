Ciclista morre após ser atropelado por carreta em Cachoeiro

Copo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES

Um homem, que ainda não foi identificado, morreu após ser atropelado na noite desta segunda-feira (23) na Rodovia ES 482, na altura da localidade de Coutinho, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele estava sem documentos no momento do acidente.

O motorista da carreta, de 50 anos, contou para a Polícia Militar que seguia sentido Alegre x Cachoeiro e, ao fazer uma curva, próximo a uma empresa de beneficiamento de mármore e granito, se deparou com o ciclista que seguia no mesmo sentido e no centro da pista. Ele disse que não conseguiu desviar e atingiu a vítima.