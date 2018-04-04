Chuva provoca alagamentos em Venda Nova do Imigrante

Uma chuva forte na tarde desta quarta-feira (04) provocou o alagamento de ruas dos bairros Vila da Mata, Centro, Vila Betânea e São Pedro, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.

Segundo a Defesa Civil do município, ainda não foi possível estimar quantos milímetros de chuva. O espaço Casa da Cultura, no bairro São Pedro, ficou com a entrada alagada. A rua Minete, que ficas às margens do rio Viçosa, ficou debaixo d'água.

Casa da Cultura, bairro São Pedro Crédito: Reprodução/Rádio FMZ