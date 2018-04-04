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Chuva

Chuva provoca alagamentos em Venda Nova do Imigrante

Ruas do bairro São Pedro e Vila da Mata tiveram pontos de alagamento

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 20:29
Uma chuva forte na tarde desta quarta-feira (04) provocou o alagamento de ruas dos bairros Vila da Mata, Centro, Vila Betânea e São Pedro, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.
Segundo a Defesa Civil do município, ainda não foi possível estimar quantos milímetros de chuva. O espaço Casa da Cultura, no bairro São Pedro, ficou com a entrada alagada. A rua Minete, que ficas às margens do rio Viçosa, ficou debaixo d'água.
Casa da Cultura, bairro São Pedro Crédito: Reprodução/Rádio FMZ
Moradores da Vila da Mata também registraram que água entrou no quintal de algumas casas, além de algumas ruas do bairro, que passa por obra de drenagem. 

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