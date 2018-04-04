Chuva provoca alagamentos em Venda Nova do Imigrante

Uma chuva forte na tarde desta quarta-feira (04) provocou o alagamento de ruas dos bairros Vila da Mata, Centro, Vila Betânea e São Pedro, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.
Segundo a Defesa Civil do município, ainda não foi possível estimar quantos milímetros de chuva. O espaço Casa da Cultura, no bairro São Pedro, ficou com a entrada alagada. A rua Minete, que ficas às margens do rio Viçosa, ficou debaixo d'água.
Moradores da Vila da Mata também registraram que água entrou no quintal de algumas casas, além de algumas ruas do bairro, que passa por obra de drenagem.