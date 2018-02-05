Chuva no ES: nível de rio sobre seis metros no Caparaó

Choveu forte na região do Caparaó, na madrugada desta segunda-feira (05) e aumentou o nível do Rio Norte, em Ibitirama. Segundo a Defesa Civil do município, houve apenas alagamentos em pastos, às margens do rio.

Crédito: Internauta - Fabio Tavares

O internauta Fábio Tavares, que mora na região, registrou a cheia do rio que invadiu a propriedade dele. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Javan de Oliveira, o rio, que normalmente atinge 45 centímetros, chegou a marcar de 6,5 metros de profundidade na parte da manhã.

Crédito: Internauta | Fábio Tavares