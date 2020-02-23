Chuva forte provoca alagamentos em bairros de Guaçuí

Ruas e casas ficaram alagadas na noite de sábado (22) Crédito: Yago Gonçalves

Uma chuva forte na noite deste sábado (22) deixou ruas alagadas em Guaçuí, Região do Caparaó. Segundo a prefeitura, o ribeirão Santa Catarina, um dos rios que corta parte do município, subiu muito rápido. Neste domingo (23), servidores trabalham na limpeza das ruas.

Ribeirão Santa Catarina, um dos rios que corta parte do município, subiu rápido Crédito: Mari Geaquinto

Segundo a prefeitura, choveu por aproximadamente 6 horas e provocou alagamentos em várias localidades, principalmente no bairro Roberto Mendes e atrás da delegacia de polícia. Além disso, as bombas que são usadas para escoar a água das ruas do bairro Gumercindo da Silva Glória (Lagoa) não deram conta do grande volume de água e algumas ruas do local apresentaram alagamentos.

Neste domingo, a assessoria de comunicação do município informou que equipes da Defesa Civil e da prefeitura estão percorrendo toda a cidade e dando apoio à população. Não há desalojados até o momento. A Secretaria de Assistência Social junto com a Defesa Civil percorre os locais atingidos e distribuí kits de limpeza.