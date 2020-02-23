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Chuva forte provoca alagamentos em bairros de Guaçuí

Bombas usadas para escoar a água das ruas não deram conta do grande volume de água e algumas ruas ficaram alagadas

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 13:18
Ruas e casas ficaram alagadas na noite de sábado (22) Crédito: Yago Gonçalves
Uma chuva forte na noite deste sábado (22) deixou ruas alagadas em Guaçuí, Região do Caparaó. Segundo a prefeitura, o ribeirão Santa Catarina, um dos rios que corta parte do município, subiu muito rápido. Neste domingo (23), servidores trabalham na limpeza das ruas.

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Ribeirão Santa Catarina, um dos rios que corta parte do município, subiu rápido Crédito: Mari Geaquinto
Segundo a prefeitura, choveu por aproximadamente 6 horas e provocou alagamentos em várias localidades, principalmente no bairro Roberto Mendes e atrás da delegacia de polícia. Além disso, as bombas que são usadas para escoar a água das ruas do bairro Gumercindo da Silva Glória (Lagoa) não deram conta do grande volume de água e algumas ruas do local apresentaram alagamentos.
Neste domingo, a assessoria de comunicação do município informou que equipes da Defesa Civil e da prefeitura estão percorrendo toda a cidade e dando apoio à população. Não há desalojados até o momento. A Secretaria de Assistência Social junto com a Defesa Civil percorre os locais atingidos e distribuí kits de limpeza.
Apesar dos alagamentos, não há desalojados em Guaçuí Crédito: Divulgação/PMG

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