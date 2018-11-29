Chuva forte e deslizamento de terra no interior do ES

Uma chuva forte causou estragos na noite desta terça-feira (27) em Ibatiba , Região do Caparaó. Um deslizamento de terra afetou uma rua e três casas, que, por segurança, foram interditadas.

Segundo a Defesa Civil do município, foram feitos dois registros com estragos materiais e sem feridos. Um deles foi no bairro São José e o outro no Bairro Novo Horizonte.

Chuva forte atingiu Ibatiba na noite desta terça (27) Crédito: Divulgação | PMI

No bairro São José houve um deslizamento de terra que afetou parcialmente uma rua. Por precaução, três residências próximas ao ponto foram interditadas. Mesmo não tendo afetado as casas, a medida foi tomada pois há previsão de mais chuvas para os próximos dias.

Já no Bairro Novo Horizonte, a ocorrência foi com um muro em propriedade particular. A estrutura desmoronou devido a infiltrações. Nesse caso foi identificada a necessidade da colocação de calhas e o proprietário foi notificado para as devidas providências.