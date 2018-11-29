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Ibatiba

Chuva forte e deslizamento de terra no interior do ES

Três casas precisaram ser interditadas

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 22:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 22:05
Uma chuva forte causou estragos na noite desta terça-feira (27) em Ibatiba, Região do Caparaó. Um deslizamento de terra afetou uma rua e três casas, que, por segurança, foram interditadas.
Segundo a Defesa Civil do município, foram feitos dois registros com estragos materiais e sem feridos. Um deles foi no bairro São José e o outro no Bairro Novo Horizonte.
Chuva forte atingiu Ibatiba na noite desta terça (27) Crédito: Divulgação | PMI
No bairro São José houve um deslizamento de terra que afetou parcialmente uma rua. Por precaução, três residências próximas ao ponto foram interditadas. Mesmo não tendo afetado as casas, a medida foi tomada pois há previsão de mais chuvas para os próximos dias.
Já no Bairro Novo Horizonte, a ocorrência foi com um muro em propriedade particular. A estrutura desmoronou devido a infiltrações. Nesse caso foi identificada a necessidade da colocação de calhas e o proprietário foi notificado para as devidas providências.
A Defesa Civil informou ainda que todas as famílias desalojadas deram entrada na Secretaria de Assistência Social solicitando o aluguel social até que seja realizado um serviço definitivo no local. Por enquanto, segundo a prefeitura, somente um paliativo foi realizado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

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