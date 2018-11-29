Chuva forte e deslizamento de terra no interior do ES

Uma chuva forte causou estragos na noite desta terça-feira (27) em Ibatiba, Região do Caparaó. Um deslizamento de terra afetou uma rua e três casas, que, por segurança, foram interditadas.
Segundo a Defesa Civil do município, foram feitos dois registros com estragos materiais e sem feridos. Um deles foi no bairro São José e o outro no Bairro Novo Horizonte.
No bairro São José houve um deslizamento de terra que afetou parcialmente uma rua. Por precaução, três residências próximas ao ponto foram interditadas. Mesmo não tendo afetado as casas, a medida foi tomada pois há previsão de mais chuvas para os próximos dias.
Já no Bairro Novo Horizonte, a ocorrência foi com um muro em propriedade particular. A estrutura desmoronou devido a infiltrações. Nesse caso foi identificada a necessidade da colocação de calhas e o proprietário foi notificado para as devidas providências.
A Defesa Civil informou ainda que todas as famílias desalojadas deram entrada na Secretaria de Assistência Social solicitando o aluguel social até que seja realizado um serviço definitivo no local. Por enquanto, segundo a prefeitura, somente um paliativo foi realizado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.