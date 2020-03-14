Chuva forte alaga ruas e casas em Alegre, no Sul do ES

O município de Alegre, na Região Sul do Espírito Santo, sofreu com alagamentos causados por uma forte chuva nesta sexta-feira (13). De acordo com informações passadas pela Defesa Civil Municipal, três bairros foram afetados: Vila do Sul, Vila Viana e Prainha. Além do distrito de Café, na Zona Rural.
Em todos os casos, os registros foram de imóveis e ruas alagadas. No final da tarde, pelas redes sociais, a Prefeitura de Alegre pediu atenção aos moradores que residem próximos às regiões ribeirinhas e de encostas. Chove muito em alguns pontos das cabeceiras, afirmou. No início desta noite, a chuva já havia cessado.
Ainda assim, em nova publicação por volta das 19h20, o município afirmou que a vazão do Rio Alegre aumentou e informou que está realizando o monitoramento e o atendimento à população. Assim como pediu para que toda a população permaneça atenta e, em qualquer sinal de perigo, busque lugar seguro.