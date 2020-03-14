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Chuva forte alaga ruas e casas em Alegre, no Sul do ES

Alagamentos foram registrados em três bairros e no distrito de Café nesta sexta-feira (13); veja vídeos feitos por moradores

Publicado em 13 de Março de 2020 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 21:12
Ruas ficaram completamente alagadas em Alegre, no Sul do Espírito Santo Crédito: Internauta
O município de Alegre, na Região Sul do Espírito Santo, sofreu com alagamentos causados por uma forte chuva nesta sexta-feira (13). De acordo com informações passadas pela Defesa Civil Municipal, três bairros foram afetados: Vila do Sul, Vila Viana e Prainha. Além do distrito de Café, na Zona Rural.
Em todos os casos, os registros foram de imóveis e ruas alagadas. No final da tarde, pelas redes sociais, a Prefeitura de Alegre pediu atenção aos moradores que residem próximos às regiões ribeirinhas e de encostas. Chove muito em alguns pontos das cabeceiras, afirmou. No início desta noite, a chuva já havia cessado.

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Ainda assim, em nova publicação por volta das 19h20, o município afirmou que a vazão do Rio Alegre aumentou e informou que está realizando o monitoramento e o atendimento à população. Assim como pediu para que toda a população permaneça atenta e, em qualquer sinal de perigo, busque lugar seguro.

CONFIRA VÍDEOS DOS ALAGAMENTOS EM ALEGRE:

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