Chuva forte alaga ruas e casas em Alegre, no Sul do ES

Em todos os casos, os registros foram de imóveis e ruas alagadas. No final da tarde, pelas redes sociais, a Prefeitura de Alegre pediu atenção aos moradores que residem próximos às regiões ribeirinhas e de encostas. Chove muito em alguns pontos das cabeceiras, afirmou. No início desta noite, a chuva já havia cessado.