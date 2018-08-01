Chuva de granizo causa queda de postes e de árvores no Sul do ES

De acordo com informações da Defesa Civil de Anchieta, diversas comunidades foram atingidas pela chuva de granizo, que alem de derrubar árvores e postes, destelhou casas.

As comunidades de Baixo Pongal, Itapeúna, São Mateus, Belo Horizonte e Goembê foram as mais atingidas pela tempestade. Nesses locais, cerca de 60 árvores caíram deixando as vias bloqueadas. Dezenas de casas também foram atingidas e, em algumas, o telhado foi totalmente destruído.

Em Belo Horizonte, segundo informações dos moradores, choveu granizo e o vento arrancou muitas árvores. Parte da rodovia que liga Anchieta a Jabaquara foi bloqueada com a queda de árvores, mas o fluxo já está liberado. O prefeito Fabrício Petri visitou algumas comunidades, conversou com moradores e ajudou na vistoria.

Já na sede do município houve falta de energia em alguns bairros por causa da queda de um poste no bairro Alvorada, conforme informações da Secretaria de Infraestrutura.

A dona de casa Ivanilda Guisso, 60 anos, contou que o poste caiu por volta das 18h e que equipes da EDP chegaram no local por volta das 9h. Estava em casa, só ouvi o barulho e faltou energia, mais de 15 horas sem energia. A gente sem energia tem medo das coisas da geladeira estragar, contou.

Por meio de nota a EDP informou que uma equipe está no local trabalhando na substituição do poste e no restabelecimento da energia. A causa está sendo investigada.

CACHOEIRO

Na localidade de São Vicente, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, também foi registrada chuva de granizo. O morador Junior Oakes contou que a chuva durou aproximadamente 10 minutos e as pedras eram pequenas, por isso não causaram estragos.

VARGEM ALTA

De acordo com a servidora pública Marieli Silva Ribeiro, em Vila Esperança, localizado em Vargem Alta, começou a chover por volta das 18h30. "Foi tudo muito rápido. Durou uns três minutos. Fez sol o dia inteiro e à tarde o tempo fechou". Segundo ela, apesar da intensidade, não houve prejuízos na localidade.

ALFREDO CHAVES

Em Alfredo Chaves, a moradora de Santa Maria do Ibitirui, Diana Aparecida Modolo Nascimento, também registrou o fenômeno. Ela disse que estava em casa quando começou a chover. "O tempo estava nublado desde cedo. Quando escureceu começou a chover".