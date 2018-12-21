Chuva de granizo atinge Muniz Freire

Uma chuva de granizo foi registrada em vários bairros de Muniz Freire, Região do Caparaó, na tarde desta sexta-feira (21). A Defesa Civil percorre os distritos para ver se houve algum estrago.
O morador Diorgenes Ribeiro conta que a chuva começou por volta das 15 horas.
Choveu em todo o Centro, bairro Cachoerinha, São Vicente e na Coab. Aqui na praça a sensação era de uns 38 °C
O internauta Mauricio Paulucio também fez registro do . Durou cerca de 10 minutos. Chuva de gelo e vento. Choveu bastante", revela.
Por telefone, o chefe de gabinete, Cesar Coco, conta que apesar de não haver chamados, o carro da Defesa Civil percorre o interior para monitorar o município. Segundo ele, na sede, choveu por cerca de 30 minutos.