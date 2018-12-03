Chuva causa alagamentos, quedas de muros e barreiras em Mimoso do Sul

Apenas 30 minutos de chuva foram suficientes para causar diversos transtornos em Mimoso do Sul , no Sul do Estado, na tarde deste domingo (02). Ruas ficaram alagadas, muros e barreiras caíram. Nenhuma família ficou desabrigada ou desalojada.

De acordo com a Defesa Civil, a chuva começou por volta das 16h. Ruas da região central ficaram alagadas e chegou a entrar água em casas e comércios. Uma barreira caiu na estrada do distrito de Santo Antônio e interditou totalmente a via, mas a terra foi retirada antes de anoitecer.

Equipes das secretarias de Infraestrutura, Obras, Limpeza Urbana estão nas ruas nesta segunda-feira (03) fazendo a limpeza e retirada da lama. O coordenador da Defesa Civil, Franciney Matias de Oliveira, explicou que as alagamentos foram causados pela falta de limpeza dos bueiros. Qualquer chuva forte alaga a cidade. Os bueiros estão precisando de uma manutenção, estão entupidos, e isso prejudica. É um problema que se arrasta há anos, é crônico.

No bairro Funil, o muro de uma casa caiu e, por pouco, não atingiu o quarto onde uma criança dormia. A família ainda não acionou a Defesa Civil. Não há registro de pessoas desalojadas/desabrigadas.

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