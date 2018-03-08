Chuva alaga casas no interior de Guaçuí

Uma forte chuva no final da tarde desta quarta-feira (07) causou transtornos e prejuízos no distrito de São Pedro de Rates, em Guaçuí, na Região do Caparaó. Casas e um comércio foram invadidos pela água, mas não há desalojados, segundo a prefeitura.
Segundo a prefeitura, a grande quantidade de água provocou enxurradas e fez um córrego transbordar, atingindo residências e pontos comerciais da localidade.
A Defesa Civil de Guaçuí se deslocou para o local e foi feito o levantamento de possíveis áreas de risco. Nenhuma residência precisou ser interditada ou obrigou os moradores a ficarem desalojados.