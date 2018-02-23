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Reconhecimento

Chef de Itapemirim concorre a prêmio nacional de gastronomia

Outros dois chefs capixabas participam da premiação,, considerada por eles o Oscar da Gastronomia Brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 20:38

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 20:38

Um chef de cozinha de Itapemirim, no Litoral Sul, foi indicado como finalista do prêmio Dólmã considerado pela categoria o Oscar da Gastronomia Brasileira. Outros dois profissionais capixabas também foram selecionados. A premiação acontece na quinta-feira (01), em Fortaleza.
Hamilton Martins Junior também é proprietário de um restaurante em Itaipava. Estaremos reunidos no mesmo lugar com três chefes de cada estado, vamos trocar experiências e no dia 01 de março acontece a cerimonia de premiação, conta. Concorrem ao Dólmã, três chefs de cada Estado. Mas antes da premiação eles participam de dois dias de festivais gastronômicos, workshops e aulas show. 
Os outros dois chefs foram escolhidos por meio do concurso de gastronomia Enchefs (Danilo Amaral) e por votação nas redes sociais (Cirlei Benincá).
O grande vencedor é escolhido por votos em redes social que representa 30% da nota e os outros 70% da nota são do juri composto por especialistas na área da gastronomia.

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