Chef de Itapemirim concorre a prêmio nacional de gastronomia

Um chef de cozinha de Itapemirim, no Litoral Sul, foi indicado como finalista do prêmio Dólmã considerado pela categoria o Oscar da Gastronomia Brasileira. Outros dois profissionais capixabas também foram selecionados. A premiação acontece na quinta-feira (01), em Fortaleza.

Hamilton Martins Junior também é proprietário de um restaurante em Itaipava. Estaremos reunidos no mesmo lugar com três chefes de cada estado, vamos trocar experiências e no dia 01 de março acontece a cerimonia de premiação, conta. Concorrem ao Dólmã, três chefs de cada Estado. Mas antes da premiação eles participam de dois dias de festivais gastronômicos, workshops e aulas show.

Os outros dois chefs foram escolhidos por meio do concurso de gastronomia Enchefs (Danilo Amaral) e por votação nas redes sociais (Cirlei Benincá).