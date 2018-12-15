Centro de Cachoeiro tem decoração natalina com 100 mil pontos de luz

As noites do centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, ganharam o brilho de aproximadamente 100 mil pontos de luz, que foram instalados para o Natal na Praça Jerônimo Monteiro. O local reserva ainda o encanto de sessões de vídeo mapping, torre, presépio e shows culturais aos fins de semana.

Desde o dia 23 de novembro, além de todo o entorno do Palácio Bernardino Monteiro, sede da prefeitura, as luzes recobrem as palmeiras e demais árvores da praça, a casa do Papai Noel, o presépio, o trenó, as renas, os soldados de chumbo, bolas e presentes decorativos que estão em todos os canteiros do jardim.

Um dos destaques é o pinheiro iluminado. Com 14 metros de altura, a árvore recebeu 27 mil microlâmpadas de LED. Outra atração é a torre de castelo de 7 metros de altura e o trem interativo, com três vagões, que funciona aos sábados e domingos, das 19h às 22h. Os passeios são só permitidos para pessoas que tenham no máximo 1,5 metro de altura.

Também aos sábados e domingos, as projeções nas paredes do centenário Bernardino Monteiro encantam os visitantes. As sessões de vídeo mapping, como o recurso audiovisual é chamado, acontecem às 20h, 20h30, 21h e 21h30, com imagens relacionadas a Cachoeiro e ao Natal.

PROGRAMAÇÃO

No sábado (15), haverá o primeiro concerto de Natal, com a Camerata Sesi-ES, que tem realizado uma série de apresentações natalinas na Grande Vitória. Será no Palco Livre montado na praça, às 20h. No domingo, (16), o músico Alfredo Gomes se apresenta às 20h.