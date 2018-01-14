Caso de polícia: moradores de Guaçuí recebem água amarela em casa

Moradores de Guaçuí, na Região do Caparaó, enfrentam a pelo menos um mês problemas no abastecimento no município. A água que chega às torneiras é amarela. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) investiga o caso, mas ainda desconhece o que estaria deixando a água desta forma.
Há mais de 15 dias, a dona de casa Katiuscia Nery, que mora no bairro Vale do Sol, abre a torneira e encontra água amarelada. Uma das alternativas, segundo ela, é filtrar a água antes de ser usada. Estou filtrando, mas tem que lavar as velas todo dia, pois saem muito sujas, como se fosse barro, conta.
No centro da cidade, outra moradora, Ijandir Conceição Barbosa, conta o mesmo drama. Assim como ela, centenas de pessoas tem buscado uma nascente, no bairro Quincas Machado, para abastecer as casas.
Já está assim há um mês. Fica limpa e depois volta a ficar amarela. Não sabemos se esta água faz mal ou não. Estou pegando água na mina. Quinta-feira fui lá e tinha tanta gente que fiquei mais de uma hora na fila, conta a moradora.
Órgão vai buscar polícia
Em nota, divulgada neste sábado (13), o Saae de Guaçuí informou que está tomando providências para esclarecer os motivos que estão tornando a cor da água amarela nas casas. Uma análise foi feita na Estação de Tratamento de Água (ETA), no Morro do Cristo Redentor, e concluiu após todo o processo, que a água está saindo para a rede de distribuição com a coloração normal, ou seja, clara e límpida.
Como o problema permanece, disse que a causa pode estar em algum outro ponto da rede, o que está sendo investigado pela direção e técnicos da empresa. A direção convocou a Polícia Militar para o registro de um Boletim de Ocorrência e também irá procurar a Polícia Civil e o Ministério Público, para registrar o que está acontecendo. A intenção é descobrir onde está o problema e se há algum responsável pelo ocorrido, para tomar as providências cabíveis.