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Mistério!

Caso de polícia: moradores de Guaçuí recebem água amarela em casa

Saae do município ainda não identificou o que estaria causando o problema em toda a cidade e chamou a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 17:58

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 17:58

Moradores de Guaçuí, na Região do Caparaó, enfrentam a pelo menos um mês problemas no abastecimento no município. A água que chega às torneiras é amarela. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) investiga o caso, mas ainda desconhece o que estaria deixando a água desta forma.
Há mais de 15 dias, a dona de casa Katiuscia Nery, que mora no bairro Vale do Sol, abre a torneira e encontra água amarelada. Uma das alternativas, segundo ela, é filtrar a água antes de ser usada. Estou filtrando, mas tem que lavar as velas todo dia, pois saem muito sujas, como se fosse barro, conta.
No centro da cidade, outra moradora, Ijandir Conceição Barbosa, conta o mesmo drama. Assim como ela, centenas de pessoas tem buscado uma nascente, no bairro Quincas Machado, para abastecer as casas.
Já está assim há um mês. Fica limpa e depois volta a ficar amarela. Não sabemos se esta água faz mal ou não. Estou pegando água na mina. Quinta-feira fui lá e tinha tanta gente que fiquei mais de uma hora na fila, conta a moradora.
Órgão vai buscar polícia
Em nota, divulgada neste sábado (13), o Saae de Guaçuí informou que está tomando providências para esclarecer os motivos que estão tornando a cor da água amarela nas casas. Uma análise foi feita na Estação de Tratamento de Água (ETA), no Morro do Cristo Redentor, e concluiu após todo o processo, que a água está saindo para a rede de distribuição com a coloração normal, ou seja, clara e límpida.
Como o problema permanece, disse que a causa pode estar em algum outro ponto da rede, o que está sendo investigado pela direção e técnicos da empresa. A direção convocou a Polícia Militar para o registro de um Boletim de Ocorrência e também irá procurar a Polícia Civil e o Ministério Público, para registrar o que está acontecendo. A intenção é descobrir onde está o problema e se há algum responsável pelo ocorrido, para tomar as providências cabíveis.

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