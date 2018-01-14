Caso de polícia: moradores de Guaçuí recebem água amarela em casa

Moradores de Guaçuí, na Região do Caparaó, enfrentam a pelo menos um mês problemas no abastecimento no município. A água que chega às torneiras é amarela. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) investiga o caso, mas ainda desconhece o que estaria deixando a água desta forma.

Há mais de 15 dias, a dona de casa Katiuscia Nery, que mora no bairro Vale do Sol, abre a torneira e encontra água amarelada. Uma das alternativas, segundo ela, é filtrar a água antes de ser usada. Estou filtrando, mas tem que lavar as velas todo dia, pois saem muito sujas, como se fosse barro, conta.

No centro da cidade, outra moradora, Ijandir Conceição Barbosa, conta o mesmo drama. Assim como ela, centenas de pessoas tem buscado uma nascente, no bairro Quincas Machado, para abastecer as casas.

Já está assim há um mês. Fica limpa e depois volta a ficar amarela. Não sabemos se esta água faz mal ou não. Estou pegando água na mina. Quinta-feira fui lá e tinha tanta gente que fiquei mais de uma hora na fila, conta a moradora.

Órgão vai buscar polícia

Em nota, divulgada neste sábado (13), o Saae de Guaçuí informou que está tomando providências para esclarecer os motivos que estão tornando a cor da água amarela nas casas. Uma análise foi feita na Estação de Tratamento de Água (ETA), no Morro do Cristo Redentor, e concluiu após todo o processo, que a água está saindo para a rede de distribuição com a coloração normal, ou seja, clara e límpida.