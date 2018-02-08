Casas ficam alagadas após chuva em Divino de São Lourenço

Casas ficam alagas após chuva em Divino de São Lourenço Crédito: Internauta Gazeta Online

Casas da região central de Divino de São Lourenço, na região do Caparaó, ficaram alagas após a chuva da noite desta quarta-feira (07). Os moradores reclamam que toda vez que chove é a mesma coisa. Eles cobram uma solução definitiva.

Uma funcionária pública, que preferiu não se identificar, disse que desde dezembro de 2016 os alagamentos são constantes. É a quinta vez em um ano que alaga. Ontem (quarta) à noite começou a chover e alagar por volta das 20h. Eles até começaram a fazer uma obra aqui, mas não resolveu nada, disse.