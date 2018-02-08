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Caparaó

Casas ficam alagadas após chuva em Divino de São Lourenço

Os moradores cobram uma solução definitiva para o problema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 14:11

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 14:11

Casas ficam alagas após chuva em Divino de São Lourenço Crédito: Internauta Gazeta Online
Casas da região central de Divino de São Lourenço, na região do Caparaó, ficaram alagas após a chuva da noite desta quarta-feira (07). Os moradores reclamam que toda vez que chove é a mesma coisa. Eles cobram uma solução definitiva.
Uma funcionária pública, que preferiu não se identificar, disse que desde dezembro de 2016 os alagamentos são constantes. É a quinta vez em um ano que alaga. Ontem (quarta) à noite começou a chover e alagar por volta das 20h. Eles até começaram a fazer uma obra aqui, mas não resolveu nada, disse.
De acordo com a Defesa Civil, uma obra deve começar em breve para solucionar o problema. A empresa de saneamento vai fazer uma obra para retirar a rede de esgoto velha e separar a parte de captação fluvial. Quando começar a obra, vamos começar a verificar o redirecionamento da parte de captação da água da chuva, garantiu a coordenadora da Defesa Civil, Paula Combas.

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