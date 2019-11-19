Casal que perdeu tudo em incêndio pede doações para bebê no Sul do ES

Após o incêndio, familiares e amigos de Yuri Cominote Faria e Jéssica Cominote se uniram para mobilizar uma campanha nas redes sociais. Já conseguimos guarda-roupa e doações de roupinhas. As doações serão também para reconstruir a casa, disse a irmã de Yuri, Ingred Cominote.

Quarto do bebê ficou destruído após o incêndio em Cachoeiro Crédito: Divulgação

O incêndio aconteceu de madrugada, por volta das 2h. As chamas chegaram até a varanda da residência, que fica no segundo andar do imóvel, e assustou os moradores. O casal Yuri Cominote Faria e Jéssica Cominote, que vive há quatro anos na casa, não sofreu nenhum dano à saúde. Jéssica está grávida de oito meses e meio. O quarto tinha ficado pronto duas semanas atrás.

A irmã de Yuri, Ingred Cominote mora no primeiro pavimento do imóvel. Ela conta que o casal está morando com ela, até uma futura reforma da casa. Diversos móveis foram danificados e derretidos com o fogo. O quarto do bebê, terminaram há 15 dias. Estavam com tudo pronto para o bebê nascer. Até as roupas do casal ficaram destruídas, revela Ingred.

SOLIDARIEDADE

Para quem mora em Cachoeiro de Itapemirim e quiser fazer doação de roupas de bebê, mantas, fraldas, cueiros e meias, pode levar as peças até a casa da família, que fica na rua Amélio Ronquetti, nº 38, bairro Vila Rica. Quem for de outra cidade e quiser ajudar, pode entrar em contato com a família pelos números (28) 99900-0459 (Laísa) ou (28) 99938-3139 (Mazinho).

Bradesco Ag 1710 C/C: 906-7 Yuri Cominote Faria CPF:117.875.007-80

Caixa Ag 2016 Op 013 Cp 00044260-1