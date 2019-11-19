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Cachoeiro de Itapemirim

Casal que perdeu tudo em incêndio pede doações para bebê no Sul do ES

Primeiro filho do casal deve nascer nos próximos dias. Quarto estava pronto, mas ficou completamente queimado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 20:41

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 20:41

Uma casa pegou fogo na madrugada de segunda-feira (18), no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e o casal que dormia na residência precisou sair às pressas, em meio à fumaça. Móveis, roupas e todo o quarto montado à espera do primeiro filho ficou destruído. O bebê deve nascer nos próximos dias. 
Após o incêndio, familiares e amigos de Yuri Cominote Faria e Jéssica Cominote se uniram para mobilizar uma campanha nas redes sociais. Já conseguimos guarda-roupa e doações de roupinhas. As doações serão também para reconstruir a casa, disse a irmã de Yuri, Ingred Cominote.
Quarto do bebê ficou destruído após o incêndio em Cachoeiro Crédito: Divulgação
O incêndio aconteceu de madrugada, por volta das 2h. As chamas chegaram até a varanda da residência, que fica no segundo andar do imóvel, e assustou os moradores. O casal Yuri Cominote Faria e Jéssica Cominote, que vive há quatro anos na casa, não sofreu nenhum dano à saúde. Jéssica está grávida de oito meses e meio. O quarto tinha ficado pronto duas semanas atrás.
A irmã de Yuri, Ingred Cominote mora no primeiro pavimento do imóvel. Ela conta que o casal está morando com ela, até uma futura reforma da casa. Diversos móveis foram danificados e derretidos com o fogo. O quarto do bebê, terminaram há 15 dias. Estavam com tudo pronto para o bebê nascer. Até as roupas do casal ficaram destruídas, revela Ingred.

SOLIDARIEDADE

Para quem mora em Cachoeiro de Itapemirim e quiser fazer doação de roupas de bebê, mantas, fraldas, cueiros e meias, pode levar as peças até a casa da família, que fica na rua Amélio Ronquetti, nº 38, bairro Vila Rica. Quem for de outra cidade e quiser ajudar, pode entrar em contato com a família pelos números (28) 99900-0459 (Laísa) ou (28) 99938-3139 (Mazinho). 
Bradesco                                                                                                                                                                                                                                                                         Ag 1710                                                                                                                                                                                                                                                                         C/C: 906-7                                                                                                                                                                                                                                                                   Yuri Cominote Faria CPF:117.875.007-80                                                                                                                                                                                        
Caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ag 2016                                                                                                                                                                                                                                                                           Op 013                                                                                                                                                                                                                                                                              Cp 00044260-1

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