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Na BR 101

Casal morre em acidente entre picape e van em Rio Novo do Sul

O casal, identificado como Inácio Garabelli e Angela Garabelli, estava em uma Fiat Strada, que teve a frente completamente destruída

Publicado em 12 de Outubro de 2019 às 12:35

Publicado em 

12 out 2019 às 12:35
Inácio Garabelli e Angela Garabelli morreram no acidente Crédito: Reprodução/Facebook
Um casal morreu na noite desta sexta-feira (12) em um grave acidente na BR 101, na localidade de Capim Angola, Rio Novo do Sul.
As vítimas eram casadas e moravam em Iconha. O casal, identificado como Inácio Garabelli e Angela Garabelli, estava em uma picape Fiat Strada, que teve a frente completamente destruída.

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Eles seguiam de Rio Novo para Iconha quando, no km 386, uma van que seguia no sentido contrário (Vitória x Cachoeiro) teria invadido a contramão e atingido o veículo.
O casal morreu no local. Já o condutor da van foi encaminhado ao hospital Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro.
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
Segundo a Eco101, para atendimento da ocorrência foram enviadas equipes de ambulância, viatura de inspeção e guincho ao local. A PRF, Polícia Civil e IML também foram acionados.
O tráfego no local foi interditado para o trabalho das equipes de 20h36 as 21h22, quando iniciou-se um pare e siga na rodovia. Às 0h26 a BR foi totalmente liberada.

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