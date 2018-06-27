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Acidente

Casal fica ferido em grave acidente em Bom Jesus do Norte

Um caminhão-baú teria perdido o freio em uma ladeira e atingiu o Fiat Uno onde estava o casal; carro foi arrastado por metros até colidir contra uma residência

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 19:01
Crédito: Internauta Layra Viana
Um grave acidente foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (27) em Bom Jesus do Norte, região Sul do Espírito Santo. O motorista de um caminhão-baú perdeu o controle da direção e colidiu contra um Fiat Uno, arrastando o veículo por metros. Dentro do carro estava um casal, que ficou preso às ferragens.
VEJA VÍDEO
 
 
Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão perdeu o freio na descida da ES 484  entrada da cidade  e colidiu contra o Fiat Uno, que seguia na direção oposta. Com o forte impacto, o veículo acabou sendo arrastado e se chocou contra a parede de uma casa, próximo a uma praça do bairro São João.
> Veja mais matérias sobre Acidentes
O Corpo de Bombeiros do município vizinho, de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) foi acionado e retirou as vítimas com vida das ferragens. O casal foi encaminhado para o Hospital Estadual São José do Calçado. Não há informações sobre o estado de saúde do casal. 

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