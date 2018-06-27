Casal fica ferido em grave acidente em Bom Jesus do Norte

Um grave acidente foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (27) em Bom Jesus do Norte, região Sul do Espírito Santo. O motorista de um caminhão-baú perdeu o controle da direção e colidiu contra um Fiat Uno, arrastando o veículo por metros. Dentro do carro estava um casal, que ficou preso às ferragens.
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Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão perdeu o freio na descida da ES 484 entrada da cidade e colidiu contra o Fiat Uno, que seguia na direção oposta. Com o forte impacto, o veículo acabou sendo arrastado e se chocou contra a parede de uma casa, próximo a uma praça do bairro São João.
O Corpo de Bombeiros do município vizinho, de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) foi acionado e retirou as vítimas com vida das ferragens. O casal foi encaminhado para o Hospital Estadual São José do Calçado. Não há informações sobre o estado de saúde do casal.