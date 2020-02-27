Casal é morto a tiros em Brejetuba, no Sul do ES

Um homem e uma mulher foram mortos a tiros na noite desta quarta-feira (26) no interior de Brejetuba, Região Serrana do Estado. Moradores contaram à polícia que dois homens armados atiraram assim que o casal chegou em casa. As vítimas morreram no local.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu às 22h20, na localidade de São Domingos Pequeno, zona rural do município. O casal chegava em uma motociclista quando foi alvejado pelos atiradores. A polícia acredita que foi uma emboscada.
O homem foi encontrado com uma garrucha antiga, mas, segundo os militares, não houve troca de tiros. O casal tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região, de acordo com a polícia.
Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso, segundo a Polícia Civil, é investigado, mas até o momento ninguém foi preso pelo crime.