Casa pega fogo após menino brincar com isqueiro no Caparaó

Uma casa quase foi destruída após um menino de aproximadamente quatro anos de idade brincar com um isqueiro, em Guaçuí, na região do Caparaó, na manhã deste sábado (04). Um idoso cadeirante foi retirado de dentro do imóvel pelo Corpo de Bombeiros. Mas ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 11h30. A moradora da casa contou que um menino de aproximadamente quatro anos que mora na casa estava brincando com um isqueiro próximo ao colchão da cama, que pegou fogo.