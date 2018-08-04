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Guaçuí

Casa pega fogo após menino brincar com isqueiro no Caparaó

Cama, guarda-roupas e eletrodomésticos foram destruídos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 18:28

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 18:28

Uma casa quase foi destruída após um menino de aproximadamente quatro anos de idade brincar com um isqueiro, em Guaçuí, na região do Caparaó, na manhã deste sábado (04). Um idoso cadeirante foi retirado de dentro do imóvel pelo Corpo de Bombeiros. Mas ninguém se feriu.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 11h30. A moradora da casa  contou que um menino de aproximadamente quatro anos que mora na casa estava brincando com um isqueiro próximo ao colchão da cama, que pegou fogo.
O fogo rapidamente se alastrou. Além da cama, o guarda- roupas e eletrodomésticos ficaram destruídos. Uma das paredes ficou queimada. A equipe de resgate chegou ao local e conseguiu tirar um idoso cadeirante do imóvel. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, que ainda informou que, apesar dos estragos, ninguém se feriu.

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