Cartaz inusitado chama a atenção em casa de Marataízes

Cartaz inusitado colado em uma residência tem chamado atenção em Marataízes Crédito: TV Gazeta Sul

Um cartaz fixado no portão de uma casa, em Marataízes , no Litoral Sul , está chamando a atenção de quem passa pelo local. O recado diz o seguinte: Sr. ladrão, já passaram por aqui. Não tem mais: TV, botijão, internet, celular, roupas, sapatos, acessórios, panelas. Não perca tempo arrombando as portas e janelas.

A dona da casa não quis se identificar e disse que está com medo depois da sua residência ser arrombada pela quinta vez. A última foi na noite de quarta para quinta-feira da semana passada.

Ela contou que estava passando a semana em Cachoeiro de Itapemirim e, quando voltou, encontrou a residência arrombada. Além de todos os objetos descritos no cartaz, foram levados também outros produtos como liquidificador e martelo.

Revoltada com a situação, a moradora disse que registrou o boletim de ocorrência, mas resolveu colar o cartaz no portão para mostrar que o problema existe na cidade. Ela desconfia que os criminosos entraram por uma mata que tem nos fundos da propriedade e, provavelmente, saíram da casa várias vezes, mas como a rua é bem movimentada, ninguém deve ter ouvido.

Nesta semana, o Major Luciano, comandante do 7º Batalhão , que atende o município, concedeu uma entrevista para a TV Gazeta Sul sobre os arrombamentos em Marataízes, e disse que apesar dos últimos casos registrados, os números estão reduzindo.

Em agosto, nós tivemos 17 ocorrências e em setembro foi uma redução de quase de 50 %. Os números estão sob controle, não há um pico de casos. O policiamento preventivo é feito em cima das estatísticas onde os crimes acontecem com maior frequência, por isso é importantíssimo o registro para que o crime apareça na nossa rede de estatística e, assim, direcionar o policiamento.