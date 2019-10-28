Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recado foi dado

Cartaz inusitado chama a atenção em casa de Marataízes

A moradora disse que resolveu colar o cartaz no portão para mostrar que o arrombamentos são frequentes na cidade

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 17:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 17:44
Cartaz inusitado colado em uma residência tem chamado atenção em Marataízes Crédito: TV Gazeta Sul
Um cartaz fixado no portão de uma casa, em Marataízes, no Litoral Sul, está chamando a atenção de quem passa pelo local. O recado diz o seguinte: Sr. ladrão, já passaram por aqui. Não tem mais: TV, botijão, internet, celular, roupas, sapatos, acessórios, panelas. Não perca tempo arrombando as portas e janelas.
A dona da casa não quis se identificar e disse que está com medo depois da sua residência ser arrombada pela quinta vez. A última foi na noite de quarta para quinta-feira da semana passada.
Ela contou que estava passando a semana em Cachoeiro de Itapemirim e, quando voltou, encontrou a residência arrombada. Além de todos os objetos descritos no cartaz, foram levados também outros produtos como liquidificador e martelo.
Revoltada com a situação, a moradora disse que registrou o boletim de ocorrência, mas resolveu colar o cartaz no portão para mostrar que o problema existe na cidade. Ela desconfia que os criminosos entraram por uma mata que tem nos fundos da propriedade e, provavelmente, saíram da casa várias vezes, mas como a rua é bem movimentada, ninguém deve ter ouvido.
Nesta semana, o Major Luciano, comandante do 7º Batalhão, que atende o município, concedeu uma entrevista para a TV Gazeta Sul sobre os arrombamentos em Marataízes, e disse que apesar dos últimos casos registrados, os números estão reduzindo.
Em agosto, nós tivemos 17 ocorrências e em setembro foi uma redução de quase de 50 %. Os números estão sob controle, não há um pico de casos. O policiamento preventivo é feito em cima das estatísticas onde os crimes acontecem com maior frequência, por isso é importantíssimo o registro para que o crime apareça na nossa rede de estatística e, assim, direcionar o policiamento.
Cartaz inusitado colado em uma residência tem chamado atenção em Marataízes Crédito: TV Gazeta Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados