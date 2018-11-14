Carro sem freio de mão desce ladeira e cai dentro de imóvel no ES

Um morador do bairro Alto Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, levou um grande susto na tarde desta terça-feira (13). Um carro desceu uma rua e caiu no quintal de uma casa. Por sorte, ninguém ficou ferido.
O comerciante Everaldo Louzada, 47 anos, contou que estava trabalhando no bar, que fica na frente da casa, quando ouviu um barulho forte. O carro estava sem o freio de mão, por isso desceu a ladeira.
Segundo a vítima, a motorista vai arcar com todos os prejuízos. Na hora do susto não havia ninguém dentro do carro e nem dentro da casa.