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Acidente

Carro sem freio de mão desce ladeira e cai dentro de imóvel no ES

Por sorte, ninguém ficou ferido; motorista vai arcar com prejuízos no imóvel

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 22:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 22:32
Crédito: Everaldo Louzada
Um morador do bairro Alto Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, levou um grande susto na tarde desta terça-feira (13). Um carro desceu uma rua e caiu no quintal de uma casa. Por sorte, ninguém ficou ferido.
O comerciante Everaldo Louzada, 47 anos, contou que estava trabalhando no bar, que fica na frente da casa, quando ouviu um barulho forte. O carro estava sem o freio de mão, por isso desceu a ladeira. 
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Segundo a vítima, a motorista vai arcar com todos os prejuízos. Na hora do susto não havia ninguém dentro do carro e nem dentro da casa.

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