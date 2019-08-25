Carro cai em cratera sem sinalização em rua de Cachoeiro

Motorista cai em buraco gigante sem sinalização em Cachoeiro Crédito: Reprodução Redes Sociais

Nas imagens, é possível ver que o carro ficou de lado no buraco. O motorista narra que ele estava levando um passageiro em casa, quando se deparou com o buraco gigante e não conseguiu desviar. Ele afirma que o local não tem nenhuma sinalização, mesmo estando em obras.

"Seria apenas mais uma obra para ajudar a população, não fora o descaso total dos responsáveis pela tal. O que custava ao menos uma faixa sinalizadora? Mais uma vez, o povo trabalhador, que vive correndo atrás do seu pão, pagando pela negligência e ineficiência do serviço público", diz a postagem que acompanha o vídeo.

Até a publicação desta matéria, a reportagem tentou contato com o motorista, mas ainda não teve retorno.