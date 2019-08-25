Carro cai em cratera sem sinalização em rua de Cachoeiro

Um carro, que fazia transporte particular de passageiros por meio de aplicativo, caiu numa cratera na esquina da Avenida Mauro Miranda Madureira, conhecida como Rodovia do Valão, no bairro Coramara, em Cachoeiro, Sul do Espírito Santo. Revoltado, o motorista que conduzia o veículo, modelo Ford Fiesta Sedan, fez um vídeo e compartilhou nas redes sociais, reclamando da falta de cuidado do poder público.
Nas imagens, é possível ver que o carro ficou de lado no buraco. O motorista narra que ele estava levando um passageiro em casa, quando se deparou com o buraco gigante e não conseguiu desviar. Ele afirma que o local não tem nenhuma sinalização, mesmo estando em obras.
"Seria apenas mais uma obra para ajudar a população, não fora o descaso total dos responsáveis pela tal. O que custava ao menos uma faixa sinalizadora? Mais uma vez, o povo trabalhador, que vive correndo atrás do seu pão, pagando pela negligência e ineficiência do serviço público", diz a postagem que acompanha o vídeo.
Até a publicação desta matéria, a reportagem tentou contato com o motorista, mas ainda não teve retorno.
Procurada pela reportagem, a prefeitura informou, por meio da Secretaria de Obras, que por ser uma obra terceirizada, a empresa contratada para realizar o serviço assumiu os custos do veículo e se comprometeu a sinalizar o local.