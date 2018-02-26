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Em Cachoeiro de Itapemirim

Carro atinge sete motos e quase atropela clientes de pizzaria no ES

Uma criança brincava na calçada quando o carro desgovernado atingiu as motocicletas; câmera de segurança flagrou tudo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 16:45

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 16:45

Um motorista fugiu após atingir sete motocicletas que estavam estacionadas na Avenida Beira Rio, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (25). O acidente aconteceu em frente a uma pizzaria. Apesar do grande fluxo de pessoas, por sorte, ninguém ficou ferido.
VEJA VÍDEO
 
Segundo testemunhas, o veículo  um Ford Fiesta  seguia em alta velocidade pela via, e, após o acidente, a motorista fugiu. Após verificar no sistema, a Polícia Militar identificou a proprietária do carro, mas nem a motorista nem o carro foram encontrados após as buscas. O nome da mulher não foi divulgado à imprensa.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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