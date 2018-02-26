Carro atinge sete motos e quase atropela clientes de pizzaria no ES

Um motorista fugiu após atingir sete motocicletas que estavam estacionadas na Avenida Beira Rio, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (25). O acidente aconteceu em frente a uma pizzaria. Apesar do grande fluxo de pessoas, por sorte, ninguém ficou ferido.
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Segundo testemunhas, o veículo um Ford Fiesta seguia em alta velocidade pela via, e, após o acidente, a motorista fugiu. Após verificar no sistema, a Polícia Militar identificou a proprietária do carro, mas nem a motorista nem o carro foram encontrados após as buscas. O nome da mulher não foi divulgado à imprensa.
O caso será investigado pela Polícia Civil.