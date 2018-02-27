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Sul do ES

Carreta com carga tomba e deixa um ferido em Rio Novo do Sul

O veículo seguia no sentido Sul e ao fazer uma curva, o motorista perdeu o controle da carreta, que acabou tombando no sentido Norte da pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 11:48

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 11:48

Uma carreta que carregava um bloco de granito tombou no quilômetro 387 da BR 101, em Rio Novo do Sul, por volta de 5h28 da madrugada desta terça-feira (27). O veículo seguia no sentido Sul e ao fazer uma curva, o motorista perdeu o controle da carreta, que acabou tombando no sentido Norte da pista.
De acordo com a Eco 101, concessionária responsável pela via, o motorista sofreu ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
O trânsito fluiu em sistema Pare e Siga até às 8h13. Por volta de 10h, a via precisou ser totalmente interditada para a retirada da carga e destombamento da carreta. No momento o tráfego segue com um pequeno desvio e não há retenções. 
 

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