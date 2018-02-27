Carreta com carga tomba e deixa um ferido em Rio Novo do Sul

Uma carreta que carregava um bloco de granito tombou no quilômetro 387 da BR 101, em Rio Novo do Sul, por volta de 5h28 da madrugada desta terça-feira (27). O veículo seguia no sentido Sul e ao fazer uma curva, o motorista perdeu o controle da carreta, que acabou tombando no sentido Norte da pista.

De acordo com a Eco 101, concessionária responsável pela via, o motorista sofreu ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O trânsito fluiu em sistema Pare e Siga até às 8h13. Por volta de 10h, a via precisou ser totalmente interditada para a retirada da carga e destombamento da carreta. No momento o tráfego segue com um pequeno desvio e não há retenções.