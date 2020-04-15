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8,5 kg de haxixe

Cão encontra droga escondida em coluna de carro no ES

O veículo era conduzido por um homem de 35 anos, que foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 13:31

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 13:31

Cão encontra droga escondida em coluna de carro em Cachoeiro
Cão encontra droga escondida em coluna de carro em Cachoeiro Crédito: PRF - divulgação
Mais de 8 quilos de drogas foram encontrados na madrugada desta quarta-feira (15), escondidos dentro de um carro, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O produto, que estava nas colunas do automóvel, foi encontrado por um cão policial, na BR 482, na altura do quilômetro 46. O motorista do veículo foi preso.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão de 8,5 kg de haxixe aconteceu durante o trabalho de patrulhamento, quando foi abordado um veículo de modelo Celta, dirigido por um homem de 35 anos.
Na fiscalização, a PRF solicitou o apoio da equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC), e o cão policial K9 Urbano, sinalizou positivamente para a presença de drogas ou armas no teto do veículo.
Diante da possibilidade, os policiais desmontaram o forro do teto do veículo e viram janelas nas colunas laterais, frontal e traseira, onde foram localizados 74 embalagens de haxixe, totalizando, aproximadamente 8,5 kg, de acordo com a PRF. 
Cão encontra droga escondida em coluna de carro em Cachoeiro
Cão encontra droga escondida em coluna de carro em Cachoeiro Crédito: PRF - divulgação

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