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Acidente

Caminhonete desgovernada bate em carro e atinge casa em Cachoeiro

Idosa e criança estavam na sala de casa quando veículo desceu a ladeira e atingiu o imóvel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 20:49

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 20:49

Carro foi atingido por caminhonete desgovernada Crédito: Internauta
Uma idosa e um menino de 12 anos levaram um susto na tarde desta terça-feira (07) no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O motorista perdeu o freio da caminhonete, atingiu um outro veículo e depois uma casa. Por sorte, ninguém ficou ferido.
Segundo a comerciante Selma Couto, ela havia acabado de deixar a mãe e o sobrinho na casa. Ela trabalha próximo ao local e ouviu o barulho. A caminhonete atingiu um Fiat Uno estacionado e a parede da casa da idosa, que se recupera de um AVC.
O acidente foi na Rua Etelvina Vivácqua, principal do bairro. O motorista, que preferiu não dar entrevista, disse que pisou no freio na descida da rua Cícero Calmon, mas o veículo não respondeu. Ele disse que vai arcar com os prejuízos causados.

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