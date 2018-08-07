Caminhonete desgovernada bate em carro e atinge casa em Cachoeiro

Uma idosa e um menino de 12 anos levaram um susto na tarde desta terça-feira (07) no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O motorista perdeu o freio da caminhonete, atingiu um outro veículo e depois uma casa. Por sorte, ninguém ficou ferido.
Segundo a comerciante Selma Couto, ela havia acabado de deixar a mãe e o sobrinho na casa. Ela trabalha próximo ao local e ouviu o barulho. A caminhonete atingiu um Fiat Uno estacionado e a parede da casa da idosa, que se recupera de um AVC.
O acidente foi na Rua Etelvina Vivácqua, principal do bairro. O motorista, que preferiu não dar entrevista, disse que pisou no freio na descida da rua Cícero Calmon, mas o veículo não respondeu. Ele disse que vai arcar com os prejuízos causados.