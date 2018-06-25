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Susto

Caminhonete atinge casa após motorista perder controle em Ibatiba

Apesar do susto, ninguém se feriu

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 14:12
Um motorista perdeu o controle da caminhonete que dirigia e invadiu uma casa, na noite deste domingo (24), em Ibatiba, na região do Caparaó. O acidente aconteceu no bairro Brasil Novo, por volta das 20h. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Segundo a Polícia Militar, moradores do bairro informaram que a caminhonete perdeu os freios. De acordo com vizinhos, os moradores da casa não estavam na residência no momento da colisão.
A PM disse que o motorista e os moradores entraram em um acordo e preferiram não registrar a ocorrência .
 
 

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