Caminhonete atinge casa após motorista perder controle em Ibatiba

Um motorista perdeu o controle da caminhonete que dirigia e invadiu uma casa, na noite deste domingo (24), em Ibatiba, na região do Caparaó. O acidente aconteceu no bairro Brasil Novo, por volta das 20h. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Militar, moradores do bairro informaram que a caminhonete perdeu os freios. De acordo com vizinhos, os moradores da casa não estavam na residência no momento da colisão.

A PM disse que o motorista e os moradores entraram em um acordo e preferiram não registrar a ocorrência .



