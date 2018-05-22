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Caminhoneiros voltam a interditar BR 101 em protesto

Categoria fez atos em todo o Brasil contra as sucessivas altas no preço dos combustíveis

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 21:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 21:58
Manifestantes fecham BR 101 em Iconha Crédito: Pedro Lourencine
Um grupo de caminhoneiros interditou o KM 375 da BR 101 Sul em Iconha, no Sul do Estado, no início da noite desta segunda-feira (21). Eles protestaram contra os aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis. 
Mais cedo foram registrados seis pontos de manifestação ao longo da BR 101: em João Neiva, Iconha, Ibatiba, Itapemirim, Linhares e Viana. 
Segundo a PRF, as pistas foram liberadas por volta das 21 horas desta segunda-feira (21).
Em Itapemirim, aproximadamente 20 motoristas se concentraram no km 414 da Br 101, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na Safra. O tráfego de veículos segue normal na via e não existe a previsão de interdição no local.
De acordo com a PRF, o protesto pacífico começou por volta das 10h. O presidente Estadual da Federação dos Transportes, Edicarlos Gelain, mais conhecido como Gaúcho explicou que o objetivo do protesto é convidar os motoristas de veículos de carga a paralisarem. Os caminhoneiros já estão aderindo indo para os postos e para casa. O movimento está calmo, ordeiro e sem problemas. O trânsito para carros pequenos, ambulâncias está liberado. Estamos conscientizando que não precisa fazer baderna, disse.

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