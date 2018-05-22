Caminhoneiros voltam a interditar BR 101 em protesto

Manifestantes fecham BR 101 em Iconha Crédito: Pedro Lourencine

Um grupo de caminhoneiros interditou o KM 375 da BR 101 Sul em Iconha, no Sul do Estado, no início da noite desta segunda-feira (21). Eles protestaram contra os aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis.

Mais cedo foram registrados seis pontos de manifestação ao longo da BR 101: em João Neiva, Iconha, Ibatiba, Itapemirim, Linhares e Viana.

Segundo a PRF, as pistas foram liberadas por volta das 21 horas desta segunda-feira (21).

Em Itapemirim, aproximadamente 20 motoristas se concentraram no km 414 da Br 101, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na Safra. O tráfego de veículos segue normal na via e não existe a previsão de interdição no local.