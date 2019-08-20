Caminhoneiro é flagrado carregando bloco sem amarração em Cachoeiro

Um internauta flagrou um perigo no transporte de rochas no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um caminhoneiro desceu a serra de Alto Gironda com um grande bloco de pedra, sem nenhuma amarração.
O flagrante foi feito na tarde desta segunda (19), na serra de Alto Gironda, na rodovia ES 486. Além de transportar a pedra solta na carroceria, sem travas ou correntes, na curva ele ainda invade a mão contrária.
Segundo o internauta, que preferiu não se identificar, eles contam que esse tipo de transporte é diário na região, que tem muitas pedreiras, mas não há fiscalização nenhuma.
Em nota, a Polícia Militar disse que fiscaliza diariamente as rodovias estatuais, mas lembra que por mais que a atividade seja desenvolvida, não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso, pede que a população denuncie casos como esse ligando para o 190. Ressalta ainda que é importante passar detalhes como altura da rodovia, características do veículo e placa.